Омская область в 2023 году направила на нацпроекты 27 млрд рублей

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В Омской области в 2023 году на реализацию нацпроектов было направлено 27 млрд рублей, из них 19 млрд — из федерального бюджета. Такие цифры сегодня, 20 июня, озвучил губернатор Виталий Хоценко во время отчета о результатах деятельности. Всего регион участвовал в 12 нацпроектах.
«В новой системе национальных проектов задача простая и понятная — наш регион должен стать участником каждого нацпроекта, а объемы привлекаемой федеральной поддержки должны быть кратно увеличены», — заявил Хоценко.
Омская область участвует в нацпроектах «Образование», «Демография», «Культура», «Экология», «Безопасные качественные дороги» и других.