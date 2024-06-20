Омская область в 2023 году направила на нацпроекты 27 млрд рублей

В Омской области в 2023 году на реализацию нацпроектов было направлено 27 млрд рублей, из них 19 млрд — из федерального бюджета. Такие цифры сегодня, 20 июня, озвучил губернатор Виталий Хоценко во время отчета о результатах деятельности. Всего регион участвовал в 12 нацпроектах.