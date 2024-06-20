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Updated Сегодня, 04:28

Омская область в 2023 году направила на нацпроекты 27 млрд рублей

Омская область в 2023 году направила на нацпроекты 27 млрд рублей

20 июня 2024, 04:26
Фото: gorod55.ru
Всего регион участвовал в 12 национальных проектах в прошлом году.

В Омской области в 2023 году на реализацию нацпроектов было направлено 27 млрд рублей, из них 19 млрд — из федерального бюджета. Такие цифры сегодня, 20 июня, озвучил губернатор Виталий Хоценко во время отчета о результатах деятельности. Всего регион участвовал в 12 нацпроектах.

«В новой системе национальных проектов задача простая и понятная — наш регион должен стать участником каждого нацпроекта, а объемы привлекаемой федеральной поддержки должны быть кратно увеличены», — заявил Хоценко.

Омская область участвует в нацпроектах «Образование», «Демография», «Культура», «Экология», «Безопасные качественные дороги» и других.

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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Бюджет#Губернатор#Правительство#Федеральный бюджет#Развитие#Нацпроекты#Виталий Хоценко
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