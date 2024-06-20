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Published Сегодня, 04:36

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Updated Сегодня, 05:12

Хоценко сообщил о дополнительной помощи пострадавшим от паводка омским аграриям

Хоценко сообщил о дополнительной помощи пострадавшим от паводка омским аграриям

20 июня 2024, 04:36
Фото: правительство Омской области
Представители сельского хозяйства также получают федеральные субсидии.

Губернатор Виталий Хоценко выступил на заседании Заксобрания Омской области и рассказал о дополнительных мерах поддержки для местных аграриев, которые пострадали от затоплений в 2024 году.

Обращаясь к региональному минсельхозу, Хоценко отметил, что нужно восстановить мощность работы сельскохозяйственной отрасли. Также губернатор поблагодарил депутатов, руководителей региональных организаций и всех омичей за помощь северным районам в борьбе с паводком и его последствиями.

По информации Виталия Хоценко, государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей увеличивается. Он уточнил, что дополнительная помощь от государства будет для модернизации животноводческих помещений и строительства новых комплексов.

«В прошлом году 30 аграриев получили соответствующую субсидию. Особого внимания требует северная зона нашего региона. Для нее предусмотрели субсидию на модернизацию животноводческих ферм молочного направления. Ее получателями стали пять предприятий, которые приобрели и ввели в эксплуатацию 24 единицы нового оборудования», — рассказал губернатор.

По итогам 2023 года агропромышленный комплекс Омской области получил 4 млрд рублей в качестве господдержки.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Сельское хозяйство#Паводок#Новости#Поддержка#Меры поддержки#Посевная#Виталий Хоценко#Паводковая обстановка#Сельскохозяйство#Агрономы
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