Хоценко сообщил о дополнительной помощи пострадавшим от паводка омским аграриям

Обращаясь к региональному минсельхозу, Хоценко отметил, что нужно восстановить мощность работы сельскохозяйственной отрасли. Также губернатор поблагодарил депутатов, руководителей региональных организаций и всех омичей за помощь северным районам в борьбе с паводком и его последствиями.