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Туризм

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Ноябрь
Губернатор Виталий Хоценко посмотрел на знаменитые ковры в омском селе Крестики
8 ноября, 09:05
Октябрь
От суеты к тишине: почему россияне выбирают болотные экскурсии
30 октября, 09:50
Туристический бум. Оператор Т2 выяснил, что в Окунево приезжает больше иностранцев
Анализ туристических потоков показал, что Окунево привлекло внимание гостей из-за рубежа, в то время как интерес россиян к этому месту снизился.
30 октября, 08:10
Мэрия Омска планирует купить автобус за 12,5 млн для иностранных делегаций
29 октября, 08:12
Как «птица в клетке»: экс-чиновница рассказала о своем опыте работы в минкультуре
28 октября, 08:42
Омичам рассказали, сколько стоит снять квартиру во время ледовых соревнований
В Омск приедут много туристов, которые хотели бы увидеть соревнования по фигурному катанию.
21 октября, 08:17
Бюджета не хватает. В Омске планируют ввести туристический налог
Налог будет идти в бюджет города и составлять не более 1% от суточной цены проживания.
16 октября, 14:07
Стало известно, кто из омичей удостоился звания «Предприниматель ГОроДА-2024»
3 октября, 10:22
Отдых еще не окончен. Омичи смогут летать в Египет зимой и поздней осенью
Авиакомпания Azur Air продолжит летать из Омска в Египет до декабря, рейсы будут отправляться раз в 10 дней.
1 октября, 14:07
Сентябрь
Почти 700 тысяч гостей. В Омск с каждым годом приезжает все больше туристов
Более 200 тысяч гостей приезжали в Омск в деловых целях.
28 сентября, 09:20
«Взлет» малой авиации? Глава «Аэропрома» рассказал о запуске рейсов из Омска в Тару
22 сентября, 13:59
Бархатный сезон-2024: когда начинается и куда поехать отдохнуть из Омска
19 сентября, 06:08
Туристка рассказала, почему Абхазия не подойдет для «культурного» отдыха
12 сентября, 09:55
Эксперт рассказал, как туристам избежать проблем из-за закрытия московских аэропортов
12 сентября, 09:55
Турция оказалась на грани туристического «бойкота» из-за взлетевших цен на отдых
11 сентября, 10:49
Туристка рассказала, как дешево отдохнуть в Дубае
Туристка Алина впервые провела летний отдых в Дубае и поделилась впечатлениями, она уверяет, поездку в ОАЭ может позволить себе человек с любым бюджетом.
11 сентября, 10:45
Идеальное теплое море: куда поехать в отпуск в сентябре
11 сентября, 09:43
Туристам рассказали, где в этом году дешево отдохнуть зимой
Эксперты рассказали туристам о вариантах бюджетного отдыха, которые будут доступны этой зимой. В список вошли Псков, Москва, Архангельск и другие.
10 сентября, 11:19
Эксперты рассказали, как быстро оформить загранпаспорт в 2024 году
10 сентября, 09:47
Что ждет путешественника в турецком городе, который пустует уже более 100 лет
9 сентября, 11:38

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