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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Виталий Хоценко рассказал о перспективах развития туризма в Омской области

Виталий Хоценко рассказал о перспективах развития туризма в Омской области

20 июня 2024, 05:26
Фото: Правительство Омской области
В настоящее время Омская область входит в топ-30 регионов страны для туризма и отдыха.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня, 20 июня, выступил с докладом о результатах деятельности правительства за 2023 года и рассказал о перспективах развития туризма в регионе.

«Чтобы гостям нашего региона было комфортно проводить здесь время, мы активно развиваем туристическую отрасль. Уже сейчас Омская область входит в топ-30 лучших регионов страны для туризма и отдыха», — отметил глава региона.

В прошлом году в Омске начали работать две крупные 4-звездочные гостиницы «50/60» и «Космос Отель Омск».

«Будем увеличивать номерной фонд с акцентом на 5-звездочные отели, а также на загородный отдых. В частности, с лидером российского рынка ведем работу над проектом 5-звездочного отеля с первым городским курортом», — сказал губернатор.

В 2023 году в Омской области проводили конкурс на создание лучшего туристического маршрута. Из 11 участников особо отметились Тарский, Нововаршавский и Оконешниковский районы.

«Приглашаю всех посетить эти маршруты. Уверен, они понравятся и гостям, и жителям региона!» — заявил Виталий Хоценко.

Также в регионе работает туристический промышленный маршрут «Промышленность Сибири — величие России». Его презентовали в конце мая на Днях промышленности в Омске.

#Евгений Игишев#Туризм#Омск#Омская область#Промышленность#Гостиницы#История#Виталий Хоценко
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