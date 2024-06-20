Виталий Хоценко рассказал о перспективах развития туризма в Омской области

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня, 20 июня, выступил с докладом о результатах деятельности правительства за 2023 года и рассказал о перспективах развития туризма в регионе.
«Чтобы гостям нашего региона было комфортно проводить здесь время, мы активно развиваем туристическую отрасль. Уже сейчас Омская область входит в топ-30 лучших регионов страны для туризма и отдыха», — отметил глава региона.
В прошлом году в Омске начали работать две крупные 4-звездочные гостиницы «50/60» и «Космос Отель Омск».
«Будем увеличивать номерной фонд с акцентом на 5-звездочные отели, а также на загородный отдых. В частности, с лидером российского рынка ведем работу над проектом 5-звездочного отеля с первым городским курортом», — сказал губернатор.
В 2023 году в Омской области проводили конкурс на создание лучшего туристического маршрута. Из 11 участников особо отметились Тарский, Нововаршавский и Оконешниковский районы.
«Приглашаю всех посетить эти маршруты. Уверен, они понравятся и гостям, и жителям региона!» — заявил Виталий Хоценко.
Также в регионе работает туристический промышленный маршрут «Промышленность Сибири — величие России». Его презентовали в конце мая на Днях промышленности в Омске.