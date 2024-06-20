В Омской области за год из аварийных домов переселили больше 1200 человек

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
В 2023 году в Омской области ввели в эксплуатацию 750 тысяч квадратных метров жилья. Объем строительных работ составил 127 млрд рублей. Об этом сегодня, 20 июня, заявил губернатор Виталий Хоценко в докладе о результатах деятельности правительства.
«Весомые результаты достигнуты в жилищном строительстве: введено в эксплуатацию около 750 тысяч кв. м, на 7,2 процента выше, чем годом ранее. Существенную поддержку оказывает федеральный уровень» — рассказал губернатор.
В регионе ведется строительство проблемных домов, в которых свои квартиры ждут обманутые дольщики.
«Восстановили права 116 граждан 9 таких домов, 25 граждан — участников строительства 6 проблемных домов получили возмещения», — подчеркнул глава региона.
В 2023 году из аварийного жилья были переселены 1204 человека.
Отметим, что в Омске насчитывается 2285 дольщиков и более 7 тысяч человек, проживающих в аварийных домах.