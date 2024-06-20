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В Омской области за год из аварийных домов переселили больше 1200 человек

В Омской области за год из аварийных домов переселили больше 1200 человек

20 июня 2024, 04:39
Фото: Правительство Омской области
Также в квартиры переехали 116 обманутых дольщиков.

В 2023 году в Омской области ввели в эксплуатацию 750 тысяч квадратных метров жилья. Объем строительных работ составил 127 млрд рублей. Об этом сегодня, 20 июня, заявил губернатор Виталий Хоценко в докладе о результатах деятельности правительства.

«Весомые результаты достигнуты в жилищном строительстве: введено в эксплуатацию около 750 тысяч кв. м, на 7,2 процента выше, чем годом ранее. Существенную поддержку оказывает федеральный уровень» — рассказал губернатор.

В регионе ведется строительство проблемных домов, в которых свои квартиры ждут обманутые дольщики.

«Восстановили права 116 граждан 9 таких домов, 25 граждан — участников строительства 6 проблемных домов получили возмещения», — подчеркнул глава региона.

В 2023 году из аварийного жилья были переселены 1204 человека.

Отметим, что в Омске насчитывается 2285 дольщиков и более 7 тысяч человек, проживающих в аварийных домах.

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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Строительство#Расселение#Жилищное строительство
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