В Омской области за год из аварийных домов переселили больше 1200 человек

В 2023 году в Омской области ввели в эксплуатацию 750 тысяч квадратных метров жилья. Объем строительных работ составил 127 млрд рублей. Об этом сегодня, 20 июня, заявил губернатор Виталий Хоценко в докладе о результатах деятельности правительства.