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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

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Открытие моста, отстранение от ЕГЭ и предложение для «Авангарда». Омск сегодня

12 июня 2024, 14:01
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске после капитального ремонта открыли Ленинградский мост

В День России прошло торжественное открытие Ленинградского моста после длительного ремонта. На воплощение проекта в жизнь было потрачено около 2 млрд рублей. Сегодня вечером на объекте запустят архитектурную подсветку, мост окрасится в цвета триколора в честь праздника.

В День России в Омске после продолжительного ремонта открыли Ленинградский мост
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Новость №2. Омичу не дали написать ЕГЭ по математике из-за калькулятора

В одной из омских школ выпускника отстранили от сдачи ЕГЭ из-за калькулятора, об инциденте рассказала депутат Госдумы РФ Яна Лантратова. По ее словам, ученик не знал, можно ли брать устройство с собой, поэтому решит спросить об этом у организаторов. У мальчика изъяли калькулятор еще до начала инструктажа, но, несмотря на это, решили отстранить от сдачи экзамена. К счастью, ситуация для 11-классника решилась благополучно, после проверки инцидента ему разрешили пересдать ЕГЭ.

Сомневался в правилах. В Омске выпускника отстранили от сдачи ЕГЭ из-за калькулятора
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Новость №3. «Авангард» может подписать контракт с канадский нападающим

Омский хоккейный клуб рассматривает возможность подписания контракта с канадским нападающим Уэйдом Эллисоном. Заключить соглашение с игроком предложил его агент Алексей Пилко. Предыдущий сезон форвард провел в команде «Лихай-Вэлли», выступающей в американской хоккейной лиге, а до этого, в сезонах 2021/22 и 2022/23, играл в НХЛ за «Филадельфия Флайерз».

В сезоне 2024/25 в «Авангард» может перейти канадский хоккеист Уэйд Эллисон
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