Открытие моста, отстранение от ЕГЭ и предложение для «Авангарда». Омск сегодня

В одной из омских школ выпускника отстранили от сдачи ЕГЭ из-за калькулятора, об инциденте рассказала депутат Госдумы РФ Яна Лантратова. По ее словам, ученик не знал, можно ли брать устройство с собой, поэтому решит спросить об этом у организаторов. У мальчика изъяли калькулятор еще до начала инструктажа, но, несмотря на это, решили отстранить от сдачи экзамена. К счастью, ситуация для 11-классника решилась благополучно, после проверки инцидента ему разрешили пересдать ЕГЭ.