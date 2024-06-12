Открытие моста, отстранение от ЕГЭ и предложение для «Авангарда». Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Новость №1. В Омске после капитального ремонта открыли Ленинградский мост
В День России прошло торжественное открытие Ленинградского моста после длительного ремонта. На воплощение проекта в жизнь было потрачено около 2 млрд рублей. Сегодня вечером на объекте запустят архитектурную подсветку, мост окрасится в цвета триколора в честь праздника.
Новость №2. Омичу не дали написать ЕГЭ по математике из-за калькулятора
В одной из омских школ выпускника отстранили от сдачи ЕГЭ из-за калькулятора, об инциденте рассказала депутат Госдумы РФ Яна Лантратова. По ее словам, ученик не знал, можно ли брать устройство с собой, поэтому решит спросить об этом у организаторов. У мальчика изъяли калькулятор еще до начала инструктажа, но, несмотря на это, решили отстранить от сдачи экзамена. К счастью, ситуация для 11-классника решилась благополучно, после проверки инцидента ему разрешили пересдать ЕГЭ.
Новость №3. «Авангард» может подписать контракт с канадский нападающим
Омский хоккейный клуб рассматривает возможность подписания контракта с канадским нападающим Уэйдом Эллисоном. Заключить соглашение с игроком предложил его агент Алексей Пилко. Предыдущий сезон форвард провел в команде «Лихай-Вэлли», выступающей в американской хоккейной лиге, а до этого, в сезонах 2021/22 и 2022/23, играл в НХЛ за «Филадельфия Флайерз».