Сомневался в правилах. В Омске выпускника отстранили от сдачи ЕГЭ из-за калькулятора

Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова рассказала «Известиям» о неприятном инциденте, который произошел в омской школе во время сдачи ЕГЭ по математике. Одного из учеников отстранили от экзамена из-за того, что он пришел на него с калькулятором.