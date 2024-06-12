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Омского выпускника отстранили от сдачи ЕГЭ из-за калькулятора

Сомневался в правилах. В Омске выпускника отстранили от сдачи ЕГЭ из-за калькулятора

12 июня 2024, 08:41
Фото: 1MI

Омского выпускника отстранили от сдачи ЕГЭ из-за калькулятора

Депутат Госдумы рассказала об инциденте в одной из омских школ. Ученика отстранили от сдачи экзамена из-за калькулятора, который у него изъяли еще до начала инструктажа.

Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова рассказала «Известиям» о неприятном инциденте, который произошел в омской школе во время сдачи ЕГЭ по математике. Одного из учеников отстранили от экзамена из-за того, что он пришел на него с калькулятором.

«Парень прочитал, что это допустимо, но так как сомневался в этом, решил переспросить у организаторов, можно ли воспользоваться устройством. Информацию о допустимости пользования калькулятором в ходе ЕГЭ мальчику узнать было неоткуда: он обучался по системе семейного образования», — рассказала депутат.

Отмечается, что устройство у школьника изъяли еще до начала инструктажа, но, несмотря на это, решили отстранить от сдачи экзамена.

Информация об инциденте дошла до руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, началась проверка. В ходе нее подтвердилось, что выпускник действительно сдал калькулятор до экзамена. Теперь 11-классник имеет право на пересдачу.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#ЕГЭ#Новости#Экзамены#Экзамен#Сдача ЕГЭ#Математика#Единый государственный экзамен
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