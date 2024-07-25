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Единый государственный экзамен

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Июль
Хоценко выделил 16,5 млн рублей на выплаты омским выскобалльникам ЕГЭ
25 июля, 12:09
Возвращение «черного неба», закрытие моста и нарушения на ЕГЭ. Омск сегодня
9 июля, 14:10
На 12 омских выпускников завели административные дела за нарушение регламента ЕГЭ
9 июля, 13:26
Июнь
Три школьника из Омской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
20 июня, 08:57
По итогам ЕГЭ по русскому и математике в Омской области выросло число стобалльников
17 июня, 13:25
Открытие моста, отстранение от ЕГЭ и предложение для «Авангарда». Омск сегодня
12 июня, 14:01
Сомневался в правилах. В Омске выпускника отстранили от сдачи ЕГЭ из-за калькулятора
12 июня, 08:41
Безупречные экзамены, задержание экс-министра и мощный ливень. Омск сегодня
6 июня, 14:31
Май
Проверка из-за ноутбуков, пожар с погибшими детьми и затопленные дачи. Омск сегодня
29 мая, 15:02
В канале Екатерины Мизулиной появилось скандальное сообщение об омской школе
28 мая, 10:23
Март
В этом году школьники смогут приводить в сочинении ЕГЭ аргументы из видеоигр и аниме
20 марта, 12:23
С этого года школьники смогут пересдавать один из экзаменов ЕГЭ
6 марта, 13:17

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