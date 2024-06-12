В сезоне 2024/25 в «Авангард» может перейти канадский хоккеист Уэйд Эллисон

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Омский «Авангард» рассматривает возможность подписания контракта с канадским нападающим Уэйдом Эллисоном. Заключить соглашение с хоккеистом предложил его агент Алексей Пилко, об этом пишет телеграм-канал «KHL INSIDE».
Предыдущий сезон форвард провел в команде «Лихай-Вэлли», выступающей в американской хоккейной лиге. В 46 играх он набрал 17 очков (10+7). До этого, в сезонах 2021/22 и 2022/23, нападающий играл в НХЛ за «Филадельфия Флайерз».