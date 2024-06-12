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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В «Авангард» может перейти канадский хоккеист Уэйд Эллисон

В сезоне 2024/25 в «Авангард» может перейти канадский хоккеист Уэйд Эллисон

12 июня 2024, 12:11
Фото: gorod55.ru

В «Авангард» может перейти канадский хоккеист Уэйд Эллисон

Заключить контракт с 26-летним нападающим предложил его агент Алексей Пилко, в предыдущем сезоне Уэйд Эллисон выступал в АХЛ за «Лихай-Вэлли».

Омский «Авангард» рассматривает возможность подписания контракта с канадским нападающим Уэйдом Эллисоном. Заключить соглашение с хоккеистом предложил его агент Алексей Пилко, об этом пишет телеграм-канал «KHL INSIDE».

Предыдущий сезон форвард провел в команде «Лихай-Вэлли», выступающей в американской хоккейной лиге. В 46 играх он набрал 17 очков (10+7). До этого, в сезонах 2021/22 и 2022/23, нападающий играл в НХЛ за «Филадельфия Флайерз».

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