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Сдача ЕГЭ

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2024
Возвращение «черного неба», закрытие моста и нарушения на ЕГЭ. Омск сегодня
9 июля, 14:10
На 12 омских выпускников завели административные дела за нарушение регламента ЕГЭ
9 июля, 13:26
Готовят отличников. В каких школах Омской области учились 100-балльники по ЕГЭ
4 июля, 09:12
Каждый пятый. 1500 выпускников из Омской области решили пересдать ЕГЭ
4 июля, 06:05
Три школьника из Омской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
20 июня, 08:57
По итогам ЕГЭ по русскому и математике в Омской области выросло число стобалльников
17 июня, 13:25
Открытие моста, отстранение от ЕГЭ и предложение для «Авангарда». Омск сегодня
12 июня, 14:01
Сомневался в правилах. В Омске выпускника отстранили от сдачи ЕГЭ из-за калькулятора
12 июня, 08:41
Безупречные экзамены, задержание экс-министра и мощный ливень. Омск сегодня
6 июня, 14:31
С 6 по 26 июня. Омским школьникам рассказали, когда и где можно узнать результаты ЕГЭ
5 июня, 03:34
Когда сдавать ЕГЭ в 2024 году в Омской области: подробное расписание и результаты
20 мая, 08:24
В этом году школьники смогут приводить в сочинении ЕГЭ аргументы из видеоигр и аниме
20 марта, 12:23
С этого года школьники смогут пересдавать один из экзаменов ЕГЭ
6 марта, 13:17
2023
Названы суммы, которые получат омские школьники за хорошую сдачу ЕГЭ в 2024 году
29 декабря 2023, 06:38
Готовьте ручки и паспорт. В минобре опубликовали план проведения ЕГЭ-2024
18 ноября 2023, 10:28
Двое омских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов за 2 предмета
11 июля 2023, 13:12
«Умная» транспортная система, арест за шпионаж и первые результаты ЕГЭ. Омск сегодня
13 июня 2023, 14:16
12 омских школьников сдали ЕГЭ по географии, химии и литературе на 100 баллов
13 июня 2023, 12:26
В День защиты детей омские выпускники сдают ЕГЭ по математике
Результаты экзамена участники получат не позже19 июня.
1 июня 2023, 05:38
Омские первокурсники получат выплаты за высокие баллы ЕГЭ до октября
31 мая 2023, 12:32

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