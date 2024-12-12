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ЕГЭ

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Декабрь
Когда сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году в Омской области: подробное расписание
12 декабря, 02:32
Октябрь
Минпросвещения РФ опубликовало минимальные баллы для поступления на преподавателей
22 октября, 02:58
Изменения в ЕГЭ и сложное поступление: эксперты рассказали, что ждет абитуриентов
В связи с новыми требованиями к ЕГЭ родителям и детям предстоит серьезно задуматься о подготовке к поступлению в вузы. Объясняем, что именно изменится.
21 октября, 08:55
Омичам рассказали, когда начинаются выпускные экзамены в школах
Все экзамены разделят на три этапа, это досрочный, основной и дополнительный.
21 октября, 06:33
Сентябрь
«Перебор» с поддержкой, прорывы труб и выстрел из игрушечного пистолета. Омск сегодня
29 сентября, 14:22
Депутат Смолин назвал «перебором» идею поощрения молодых матерей баллами ЕГЭ
29 сентября, 05:52
Новые требования к ЕГЭ. В Омске выпускникам хотят усложнить поступление в ВУЗы
С каждым годом система образования в России претерпевает изменения, и вот очередное нововведение, которое может существенно повлиять на будущее выпускников.
25 сентября, 07:47
500 тысяч рублей. В Омской области освободили педагогов и высокобалльников от налога
Теперь при получении премии студентам не нужно будет выплачивать процент налога с них. Деньги полностью можно будет забрать себе.
10 сентября, 03:25
Август
«Ведутся активные обсуждения». Иван Кротт высказался об отмене ЕГЭ в Омске
30 августа, 07:47
Опубликован график каникул на новый учебный год для школьников
16 августа, 02:36
Июль
Возвращение «черного неба», закрытие моста и нарушения на ЕГЭ. Омск сегодня
9 июля, 14:10
На 12 омских выпускников завели административные дела за нарушение регламента ЕГЭ
9 июля, 13:26
Омичам объяснили, как через «Госуслуги» поступить на целевое обучение
6 июля, 11:48
Готовят отличников. В каких школах Омской области учились 100-балльники по ЕГЭ
4 июля, 09:12
Каждый пятый. 1500 выпускников из Омской области решили пересдать ЕГЭ
4 июля, 06:05
Июнь
Три омских выпускницы сдали ЕГЭ на 200 баллов
26 июня, 10:43
Никакого общего вечера. Сегодня в омских школах пройдет выпускной для 11-классников
25 июня, 04:54
Три школьника из Омской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
20 июня, 08:57
По итогам ЕГЭ по русскому и математике в Омской области выросло число стобалльников
17 июня, 13:25
Открытие моста, отстранение от ЕГЭ и предложение для «Авангарда». Омск сегодня
12 июня, 14:01

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