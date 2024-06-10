gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Незаконное строительство

Выбрать дату
Июнь
В деле «Кедра» и двух депутатов оказалась замешана замдиректора департамента мэрии
10 июня, 10:41
В Омске откладывают консервацию признанной незаконной стройки ЖК «Мирапорт»
6 июня, 09:55
200 нарушений ПДД, незаконная стройка и омичка — модель для Tiffany. Омск сегодня
4 июня, 14:04
Апрель
Вмешался следком. Из-за трещин в омских домах завели уголовное дело о халатности
12 апреля, 03:12
Запах тухлых яиц, сила стихии и проблемное строительство. Омск сегодня
10 апреля, 14:04
Глава СК Бастрыкин заинтересовался скандальным строительством ЖК на Пригородной
10 апреля, 09:10
Март
Незаконные автомойки. Омская мэрия обратилась в суд из-за самовольных построек
Оказалось, что участки, на которых располагаются автомойки, предназначались совсем для других целей.
14 марта, 14:13
Февраль
Захватили и застроили. 42 тысячи кв. м земли в центре Омска требуют забрать через суд
12 февраля, 10:23
Август 2023
Заправка на сельхозучастке. В Омской области остановили незаконное строительство
Прокуратура Крутинского района провела проверку и остановила строительство газозаправочной станции на земельном участке для сельского хозяйства.
18 августа 2023, 07:36

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика