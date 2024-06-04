Нарушения зафиксированы. Строительство омского ЖК «Мирапорт» признали незаконным

Сотрудники ведомства установили, что городская администрация незаконно предоставила застройщику — компании «Причал 55» — береговую полосу Иртыша. Она должна находиться в федеральной собственности и быть доступной для всех омичей. Помимо этого, застройщик уже успел без разрешительной и проектной документации демонтировать часть причала.