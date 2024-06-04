Нарушения зафиксированы. Строительство омского ЖК «Мирапорт» признали незаконным

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В прокуратуре Омской области по поручению прокурора Алексея Афанасьева подвели предварительные итоги соблюдения федерального законодательства при строительстве ЖК «Мирапорт» на Пригородной.
Сотрудники ведомства установили, что городская администрация незаконно предоставила застройщику — компании «Причал 55» — береговую полосу Иртыша. Она должна находиться в федеральной собственности и быть доступной для всех омичей. Помимо этого, застройщик уже успел без разрешительной и проектной документации демонтировать часть причала.
«По выявленным органами прокуратуры нарушениям в адрес мэра города Омска, а также руководителей двух коммерческих организаций внесены представления», — сообщили в облпрокуратуре.
Строительные работы в ЖК «Мирапорт» ведомство требует прекратить и устранить все выявленные нарушения законодательства — градостроительного, земельного и водного. Само строительство дома признали незаконным.
Добавим, что в следкоме из-за выданного разрешения на строительство завели уголовное дело о халатности. Его расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.