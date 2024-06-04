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Стройплощадка ЖК «Мирапорт»

Нарушения зафиксированы. Строительство омского ЖК «Мирапорт» признали незаконным

4 июня 2024, 11:39
Фото: Прокуратура Омской области
Стройплощадка ЖК «Мирапорт»

Строительство скандального омского ЖК «Мирапорт» признали незаконным

В прокуратуре считают, что компании «Причал 55» незаконно предоставили береговую полосу реки Иртыш. Выявлены также и другие нарушения.

В прокуратуре Омской области по поручению прокурора Алексея Афанасьева подвели предварительные итоги соблюдения федерального законодательства при строительстве ЖК «Мирапорт» на Пригородной.

Сотрудники ведомства установили, что городская администрация незаконно предоставила застройщику — компании «Причал 55» — береговую полосу Иртыша. Она должна находиться в федеральной собственности и быть доступной для всех омичей. Помимо этого, застройщик уже успел без разрешительной и проектной документации демонтировать часть причала.

«По выявленным органами прокуратуры нарушениям в адрес мэра города Омска, а также руководителей двух коммерческих организаций внесены представления», — сообщили в облпрокуратуре.

Строительные работы в ЖК «Мирапорт» ведомство требует прекратить и устранить все выявленные нарушения законодательства — градостроительного, земельного и водного. Само строительство дома признали незаконным.

Добавим, что в следкоме из-за выданного разрешения на строительство завели уголовное дело о халатности. Его расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Прокуратура#Строительство#Уголовное дело#Скандал#Многоквартирный дом#Новости#Проверка прокуратуры#ЖК Мирапорт#Причал 55
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