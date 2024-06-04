Модель из Омска снялась в рекламе новой коллекции ювелирного дома Tiffany

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
23-летняя Кристина Грикайте стала лицом новой коллекции ювелирного дома Tiffany. Коллекция украшений была разработана в коллаборации с креативным директором мужской линии Louis Vuitton Фарреллом Уильямсом.
Снимки Кристины, примеряющей украшения, появились в запрещенной в России социальной сети Instagram. На модели можно увидеть ожерелье с бриллиантами за 39 тысяч долларов и серьги за 3,6 тысячи долларов, также украшенные драгоценными камнями.
«Представляем новую коллекцию Tiffany Titan от Фаррелла Уильямса. Редкие и долговечные, только ограниченное количество мастеров в мире обладают опытом, необходимым для создания титановых конструкций такой сложности. Чтобы достичь своего глубокого оттенка и атласной отделки, сплав проходит преобразующий молекулярный процесс, воплощающий преданность Дома лучшему мастерству», — представили коллекцию на сайте ювелирного бренда.
Напомним, что в ноябре прошлого года Кристина Грикайте снялась для обложки турецкой версии журнала Vogue. Модель позировала в шубе и зеленом облегающем платье с велюровыми вставками.