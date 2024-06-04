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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

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Модель из Омска снялась в рекламе новой коллекции ювелирного дома Tiffany

4 июня 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Модель из Омска снялась в рекламе новой коллекции Tiffany

23-летнияя модель из Омска Кристина Грикайте представила новую коллекцию ювелирного дома Tiffany от Фаррелла Уильямса.

23-летняя Кристина Грикайте стала лицом новой коллекции ювелирного дома Tiffany. Коллекция украшений была разработана в коллаборации с креативным директором мужской линии Louis Vuitton Фарреллом Уильямсом.

Снимки Кристины, примеряющей украшения, появились в запрещенной в России социальной сети Instagram. На модели можно увидеть ожерелье с бриллиантами за 39 тысяч долларов и серьги за 3,6 тысячи долларов, также украшенные драгоценными камнями.

«Представляем новую коллекцию Tiffany Titan от Фаррелла Уильямса. Редкие и долговечные, только ограниченное количество мастеров в мире обладают опытом, необходимым для создания титановых конструкций такой сложности. Чтобы достичь своего глубокого оттенка и атласной отделки, сплав проходит преобразующий молекулярный процесс, воплощающий преданность Дома лучшему мастерству», — представили коллекцию на сайте ювелирного бренда.
Фото: tiffanyandco, снимок из запрещенной соцсети

Напомним, что в ноябре прошлого года Кристина Грикайте снялась для обложки турецкой версии журнала Vogue. Модель позировала в шубе и зеленом облегающем платье с велюровыми вставками.

Нюхала розы и сидела в шубах. Топ-модель из Омска снялась для обложки турецкого Vogue
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Украшения#Золотые украшения#Украшение#Ювелирные украшения#Модель#Ювелирные изделия
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