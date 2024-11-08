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Украшения

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2024
В Омске ищут фирму, которая за 2,6 млн украсит город новогодними флагами и панно
8 ноября, 03:25
Мощный снегопад, новогодние украшения и полумиллионные зарплаты. Омск сегодня
6 ноября, 15:11
Отправили зимовать в тепло. В мэрии объяснили, почему пропали туи в центре Омска
25 октября, 07:55
На этот раз замена. В Омской крепости установят 15-метровую искусственную елку
23 октября, 04:35
В Омске на установку и украшение главной городской елки потратят больше 3 млн
22 октября, 09:05
Традиции сохраняются: у омского ТЦ «Континент» начали устанавливать новогоднюю елку
17 октября, 12:21
200 нарушений ПДД, незаконная стройка и омичка — модель для Tiffany. Омск сегодня
4 июня, 14:04
Модель из Омска снялась в рекламе новой коллекции ювелирного дома Tiffany
4 июня, 11:03
Полмиллиона сэкономили. На украшение омских улиц к 9 мая потратят 640 тысяч рублей
23 апреля, 09:05
Омичка пошла в больницу со знакомой пенсионеркой и украла у нее золотые украшения
В полицию обратились родственники пожилой женщины, в ходе расследования удалось выяснить, что кража произошла в рентген-кабинете.
15 апреля, 13:38
В Омске утвердили концепцию украшения города к Дню победы
Художественное оформление в честь 9 мая разработало управление делами мэрии, украшения появятся на Комсомольском мосту, улице Гагарина, Иртышской набережной и других локациях.
12 апреля, 09:15
Опасная вода, кража на миллион и смертельные дороги. Омск сегодня
9 апреля, 14:34
2023
Стало известно, как омичи украшают дома к Новому году и сколько готовы на это тратить
28 декабря 2023, 13:43
Город зажигает огни. «Омскэлектро» подключает на улицах новогоднюю иллюминацию
21 декабря 2023, 04:18
Украшают Омск из года в год. На новогоднем оформлении города сэкономят 870 тысяч
30 ноября 2023, 06:55
Снежинки и QR-коды. В Омске утвердили концепцию оформления города к Новому году
29 ноября 2023, 06:00
Не Омском единым. В Калачинске за миллион сделают новогодний городок с драконом
27 ноября 2023, 03:49
Праздник к нам приходит. Стало известно, когда в Омске откроется «Зимний Любинский»
Новогоднее пространство в центре города начнет работу 16 декабря.
24 ноября 2023, 11:42
Праздник близко. Омск начали украшать к Новому году
С наступлением зимней погоды на основных пешеходных улицах города начали устанавливать яркие светодиодные конструкции.
22 ноября 2023, 10:40
В омской мэрии планируют украсить городские фонтаны к Новому году
О возможности светового оформления законсервированных фонтанов рассказал мэр города Сергей Шелест.
7 ноября 2023, 12:39

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