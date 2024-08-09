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Нарушения ПДД

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Август
Ночная погоня. В Омске мотоциклист без прав пытался сбежать от экипажа ДПС
9 августа, 07:08
Июль
Более сотни пострадавших. С начала года в Омске поймали две тысячи пьяных водителей
С начала года по вине пьяных водителей в Омской области произошло 74 ДТП, в них пострадали 115 человек, еще шесть погибли.
20 июля, 08:19
Уничтоженный автобус, пожар в суши-баре и суд над главой района. Омск сегодня
10 июля, 15:06
Июнь
200 нарушений ПДД, незаконная стройка и омичка — модель для Tiffany. Омск сегодня
4 июня, 14:04
Штраф и лишение прав. В Омске 33-летний водитель автобуса около 200 раз нарушил ПДД
4 июня, 04:40
Май
Не хилые штрафы: как правильно ездить на велосипеде по дорогам
Знать правила дорожного движения нужно всем — и водителям, и пешеходам, и велосипедистам. Какие штрафы грозят за их нарушения людям на двух колесах? Подробности — в материале Города55.
31 мая, 17:00
Апрель
Полицейские поймали школьника, который сел за руль незарегистрированной машины
Сотрудники УМВД задержали 17-летнего омича в Ленинском округе, по словам матери подростка, она знала, что ее сын ездит на машине без прав.
1 апреля, 12:15
Март
Пьяный омич без прав сел за руль и решил поиграть в догонялки с полицейскими
Своими действиями он создавал опасность для других водителей, теперь мужчине грозит административное наказание.
21 марта, 08:35
Февраль
Запрет на 3 года. Омского студента-иностранца не пускают в Россию за нарушение ПДД
22 февраля, 07:38
Сползли в кювет. 4-летний ребенок пострадал в аварии на трассе Омск-Черлак
Сообщение о ДТП появилось в минувшую субботу, около полудня.
4 февраля, 06:00

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