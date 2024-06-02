Отступление воды, пожар в спортмаге и продолжение скандала. Главные темы недели

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Уже которую неделю можно наблюдать приятную тенденцию: цифры уровней воды, зафиксированных при паводке на севере Омской области, снижаются. Например, в минувший понедельник губернатор сообщал о том, что в районе Усть-Ишима Иртыш уже опустился до 914 сантиметров. Ишим, кстати, по показаниям замеров возле села Орехово, тоже понемногу «сбавляет обороты» и 27 мая находился на уровне 1423 см. Ну, а если сравнить с актуальными данными, то в воскресенье уровень воды находится на отметках в 886 см и 1345 см (Иртыш и Ишим соответственно).
А вот в районе Омска Иртыш наоборот решил «приударить» за высокими показателями, из-за чего над базой отдыха «Берег» нависла опасность затопления. Как минимум, в воде оказался фундамент одной из хозяйственных построек, стоявшей ближе всего к реке. В пострадавшем здании начали откачу воды, а территорию базы отдыха персонал укрепляет мешками с песком. Сам «Берег» также продолжает работу.
Вырос уровень воды и в Таре: по данным, актуальным на 27 мая, в окрестностях города зафиксировали подъем уровня Иртыша до отметки в 558 сантиметров. Отметим, что ранее в Тарском районе был введен режим ЧС и, как кажется, не зря — если вода продолжит подниматься, пострадавших будет больше. Ну, а там, где вода будет отступать — например в Усть-Ишиме, готовятся к работе бригады дезинфекции и санитарной обработки, которые приступят к работе при первой возможности. Кроме того, в Омской области, по поручению губернатора, начал работу оперативный штаб — по вопросам восстановления территорий, пострадавших от воды.
Еще, из хороших новостей — электроснабжению с Усть-Ишимской подстанции больше ничего не угрожает, вода отступила от важного объекта, чья «оборона» была «народной»: дамбы и насыпи вокруг РЭС возводились силами местных жителей, студотрядов, энергетиков, сотрудников МЧС и коммунальных предприятий. Тем не менее по данным, опубликованным Виталием Хоценко в среду, в воде еще остается больше 500 домов в 35 населенных пунктах. В пунктах временного размещения Тары, Тевриза, Знаменки и Усть-Ишима на тот момент находились 277 человек.
А позже, паводок вновь напомнил о себе в Омске: дома и участки горожан в СНТ «Каучук» оказались в воде. Причина, правда, была иной — грунтовые воды, хоть сначала местные жители и подозревали тепловые сети. Как рассказали в «Омск РТС», компания точно не имеет отношения к подтоплению — вода, разлившаяся по территории, была холодной (но небольшая течь, оказывается, в сети все-таки была).
30 мая Нефтяники в районе главного корпуса ОмГТУ укутались клубами едкого дыма: огонь вновь пришел в дом №34 на Проспекте Мира — горел магазин на первом этаже жилого здания. Огонь охватил около 100 квадратных метров торговой площади. К тому же, это уже не первый случай пожара: в 2020 году в этом же помещении уже был пожар — из-за вспыхнувшего банкомата.
По словам очевидцев, «полыхнуло» моментально, из-за чего спасателям пришлось работать на «два фронта»: пока одна группа боролась с огнем, другая спешно выводила людей (и не только) из задымленного подъезда — находится в квартирах над загоревшимся помещением было невозможно. Корреспонденту Города55 удалось поговорить с одним из очевидцев, заставшего момент самого начала задымления — пока мужчина возвращался за документами и котом, подъезд заполнился дымом и покинуть ставшую опасной квартиру удалось только при помощи спасателей.
Городские службы тоже подключились к решению возникшей проблемы: как только огонь удалось победить, на место происшествия прибыли специалисты, которые установили степень повреждения здания (угроза обрушения миновала). А вот про квартиры такого не скажешь: жильцы квартир, оказавшихся прямо над очагом возгорания, провели ночь у своих родственников — запах гари еще предстоит устранить сотрудникам коммунальной компании. Кроме того, им же Сергей Шелест поручил и решение юридических вопросов жильцов, связанных с получением компенсаций от виновника пожара.
На этой неделе получил продолжение скандал с участием главы Полтавского района Омской области — Александром Милашенко. В понедельник мужчина не появился на своем рабочем месте, а в приемной главы района на звонки не отвечали. Однако позже появилась информация о том, что Александр Милашенко открыл больничный лист.
Жители Полтавки, в свою очередь, изъявили желание провести митинг против главы района — соответствующий документ оказался в распоряжении редакции. С чем именно связана причина митинга — не сообщается.