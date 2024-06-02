Отступление воды, пожар в спортмаге и продолжение скандала. Главные темы недели

Вырос уровень воды и в Таре: по данным, актуальным на 27 мая, в окрестностях города зафиксировали подъем уровня Иртыша до отметки в 558 сантиметров. Отметим, что ранее в Тарском районе был введен режим ЧС и, как кажется, не зря — если вода продолжит подниматься, пострадавших будет больше. Ну, а там, где вода будет отступать — например в Усть-Ишиме, готовятся к работе бригады дезинфекции и санитарной обработки, которые приступят к работе при первой возможности. Кроме того, в Омской области, по поручению губернатора, начал работу оперативный штаб — по вопросам восстановления территорий, пострадавших от воды.