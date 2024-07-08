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Больничный

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2024
После скандального ДТП глава Полтавского района так и не вышел с больничного
8 июля, 12:59
Отступление воды, пожар в спортмаге и продолжение скандала. Главные темы недели
2 июня, 10:29
На больничном. Глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу после ДТП
27 мая, 08:47
2022
Болезнь прогрессирует. Ежедневно в омские поликлиники обращаются до 200 пациентов
Из-за большой нагрузки уже около 30% терапевтов и 50% младшего и среднего медперсонала находятся на больничном.
22 декабря 2022, 12:30
В омском минздраве прокомментировали уход Мураховского на больничный
5 декабря 2022, 15:32

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