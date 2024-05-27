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иллюстрация

Плюс 5 см. Уровень воды в реке Иртыш у города Тара продолжил расти и достиг 558 см

27 мая 2024, 09:21
Фото: Город55
иллюстрация

Уровень воды в Иртыше у Тары поднялся на 5 см и достиг отметки 558 сантиметров

Обь-Иртышское УГМС поделилось данными о состоянии рек в Омской области. В Таре уровень реки Иртыш поднялся на 5 сантиметров, достигнув отметки в 558 сантиметров. В Черлаке, напротив, вода снизилась на 6 сантиметров, достигнув отметки в 566 сантиметров.

Сегодня, 27 мая, Обь-Иртышское УГМС поделилось данными о состоянии рек в Омской области. Согласно последним сведениям, в Таре уровень реки Иртыш растет. За сутки вода поднялась на 5 сантиметров, достигнув отметки в 558 сантиметров.

В то же время уровень воды в реке Иртыш у поселка Черлак, напротив, снизился на 6 сантиметров и составляет теперь 566 сантиметров. В районе Омска также наблюдается снижение уровня воды в Иртыше. За последние сутки река отступила от берегов еще на 2 сантиметра. На данный момент уровень воды в Иртыше находится на отметке 308 сантиметров.

Напомним, что на прошлой неделе было принято решение объявить режим чрезвычайной ситуации и в городе Тара. Это позволит жителям, чьи дома пострадали от весеннего паводка, получить компенсации. Уже в ближайшее время начнется выплата единовременной помощи в размере 10 тысяч рублей. После того как вода сойдет, специалисты оценят ущерб.

Готовятся к паводку. Уровень воды в Иртыше в районе Тары поднялся на 6 сантиметров
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