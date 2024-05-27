Плюс 5 см. Уровень воды в реке Иртыш у города Тара продолжил расти и достиг 558 см

В то же время уровень воды в реке Иртыш у поселка Черлак, напротив, снизился на 6 сантиметров и составляет теперь 566 сантиметров. В районе Омска также наблюдается снижение уровня воды в Иртыше. За последние сутки река отступила от берегов еще на 2 сантиметра. На данный момент уровень воды в Иртыше находится на отметке 308 сантиметров.