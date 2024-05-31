Омичам рассказали, кто возместит ущерб жильцам от пожара в магазине на проспекте Мира

Сергей Шелест поручил главе администрации Советского округа Сергею Финашину обратить особое внимание на работу с людьми в сложившейся ситуации. В частности, людям нужно разъяснить, кто будет компенсировать им ущерб от пожара. Мэр считает, что ответственность за это должен взять на себя виновник происшествия, а управляющая компания поможет уладить юридические вопросы.