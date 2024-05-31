Омичам рассказали, кто возместит ущерб жильцам от пожара в магазине на проспекте Мира

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
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Updated Сегодня, 03:16
Сегодня мэр Сергей Шелест посетил место пожара в омских Нефтяниках. Накануне там загорелся магазин спортивной одежды, расположенный на первом этаже жилого дома.
«Справиться с огнем удалось благодаря четкой и слаженной работе пожарных — спасибо за профессионализм сотрудников ГУ МЧС России по Омской области. Лично приехал сюда, чтобы оперативно решить ряд срочных вопросов», — написал в своем телеграм-канале мэр.
Также Сергей Шелест рассказал, что профильные специалисты осмотрели здание. По их мнению, угрозы обрушения нет. Теперь сотрудники управляющей компании займутся первостепенными задачами: устранят запах гари и дыма в квартирах на втором этаже. Помимо этого, будет проведено инструментальное обследование здания.
Жильцы четырех квартир, которые находятся над эпицентром потушенного пожара, решили переехать к своим родственникам. Они отказались от размещения в пункте временного размещения (ПВР). Другие жильцы, в чьих квартирах остался неприятный запах, также проведут эту ночь у своих родных.
«Благодарю областное УВД и лично начальника Управления МВД России по Омской области Вадима Болотова за помощь в организации охраны квартир, временно оставшихся без хозяев», — отметил Шелест.
Сергей Шелест поручил главе администрации Советского округа Сергею Финашину обратить особое внимание на работу с людьми в сложившейся ситуации. В частности, людям нужно разъяснить, кто будет компенсировать им ущерб от пожара. Мэр считает, что ответственность за это должен взять на себя виновник происшествия, а управляющая компания поможет уладить юридические вопросы.