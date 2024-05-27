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Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:18

иллюстрация

Иртыш подошел вплотную: новая омская база отдыха «Берег» рискует оказаться под водой

27 мая 2024, 08:09
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске из-за паводка едва не затопило базу отдыха

Территория новой базы отдыха «Берег» с деревянными домиками также находится под угрозой затопления. Несмотря на это, она продолжает работать. Сотрудники пытаются остановить воду с помощью мешков с песком, но сдержать поток полностью не удается.

В этом году уровень воды в Иртыше резко поднялся, и впервые за долгое время часть Зеленого острова оказалась под водой. Затопленной оказалась первая линия пляжа, информационные щиты, урны, деревья и дорожка из щебня для прогулок.

Теперь под угрозой затопления находится территория новой базы отдыха «Берег», где расположены деревянные домики. Несмотря на это, база продолжает работать.

Сотрудники пытаются остановить воду с помощью мешков с песком, но полностью сдержать поток им не удается. Уже затоплено основание как минимум одной хозяйственной постройки, которая находится ближе всего к реке. Из нее воду откачивают насосом. Об этом сообщает «Новый Омск».

Напомним, в середине мая специалисты Обь-Иртышского УГМС предупредили о том, что уровень воды в Иртыше возле Омска будет продолжать расти. По их словам, хотя вода не достигнет критической отметки опасного явления «половодье», которая в черте города составляет 434 сантиметра, ожидается выход воды на пойму.

Ранее Город55 сообщал, что уровень воды в реке Иртыш у села Усть-Ишим снизился на четыре сантиметра и составил 914 сантиметров. В реке Ишим возле села Орехово уровень воды уменьшился на 13 сантиметров и составил 1423 сантиметра.

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