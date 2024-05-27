Иртыш подошел вплотную: новая омская база отдыха «Берег» рискует оказаться под водой

Сотрудники пытаются остановить воду с помощью мешков с песком, но полностью сдержать поток им не удается. Уже затоплено основание как минимум одной хозяйственной постройки, которая находится ближе всего к реке. Из нее воду откачивают насосом. Об этом сообщает «Новый Омск».