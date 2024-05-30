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Published Сегодня, 11:09

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После скандального ДТП в Полтавке хотят провести митинг против главы района

30 мая 2024, 11:09
Фото: 1MI
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Жители Полтавского района направили в местную администрацию уведомление о митинге против главы поселения Александра Милашенко, предварительно, мероприятие должно состояться 9 июня.

В распоряжении Города55 оказался документ, согласно которому жители Полтавки намерены провести митинг против главы района Александра Милашенко. Уведомление об этом было направлено в местную администрацию сегодня, 30 мая.

Предварительно, мероприятие пройдет 9 июня в рабочем поселке Полтавка, примерное количество участников — 300 человек.

Фото: Предоставлено Городу55 / Город55

Можно предположить, что причина организации митинга — недавний скандал с участием главы района. Напомним, что 25 мая Александр Милашенко попал в аварию. Машина чиновника выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковым фургоном «Иж». В результате водителю последнего понадобилась медицинская помощь.

После столкновения Милашенко скрылся с места происшествия, а потом и вовсе не вышел на работу. Позже оказалось, что после инцидента мужчина находится на больничном. По факту произошедшего продолжает проверку региональная прокуратура.

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