После скандального ДТП в Полтавке хотят провести митинг против главы района

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В распоряжении Города55 оказался документ, согласно которому жители Полтавки намерены провести митинг против главы района Александра Милашенко. Уведомление об этом было направлено в местную администрацию сегодня, 30 мая.
Предварительно, мероприятие пройдет 9 июня в рабочем поселке Полтавка, примерное количество участников — 300 человек.
Можно предположить, что причина организации митинга — недавний скандал с участием главы района. Напомним, что 25 мая Александр Милашенко попал в аварию. Машина чиновника выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковым фургоном «Иж». В результате водителю последнего понадобилась медицинская помощь.
После столкновения Милашенко скрылся с места происшествия, а потом и вовсе не вышел на работу. Позже оказалось, что после инцидента мужчина находится на больничном. По факту произошедшего продолжает проверку региональная прокуратура.