«Моментально вспыхнуло». Что сейчас происходит на месте крупного пожара в Нефтяниках

Напомним, что, по предварительным данным МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Ранее на месте спортивного магазина находился «Kari», но в 2020 году там также случилось возгорание. Загорелся банкомат, из-за чего в магазине произошло сильное задымление и сгорела вывеска.