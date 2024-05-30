Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Омичи рассказали, как проходила эвакуация во время пожара в омских Нефтяниках

«Моментально вспыхнуло». Что сейчас происходит на месте крупного пожара в Нефтяниках

30 мая 2024, 12:51
Фото: Город55

Омичи рассказали, как проходила эвакуация во время пожара в омских Нефтяниках

Очевидцы крупного пожара в магазине одежды рассказали, как проходила эвакуация и насколько сильно задымление задело квартиры.

Сегодня в спортивном магазине в омских Нефтяниках произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:15.

Вот так сейчас выглядит сгоревшее помещение.

Видео: Город55
Фото: Город55

Сотрудники МЧС не только тушили пожар, но и эвакуировали местных жителей, так как магазин находится на первом этаже жилого дома. Омич Александр поделился с корреспондентом Города55 подробностями произошедшего.

«Я был дома, сидел в зале. Потом почувствовал запах гари. Я сначала, соответственно, по своей квартире пробежался, посмотрел. Открыл дверь в подъезд, вижу, все убегают. Пока я возвращался за котом и документами, обратно в подъезд выйти было уже невозможно. Задымление очень сильное было. Я вышел на балкон, минут через десять-пятнадцать, там уже сотрудники МЧС с фонариками ходят. И потом они уже вывели нас, эвакуация прошла очень быстро, наверное, уложились в десять минут. Пока они тушили главный очаг, приехала другая бригада. И они, скорее всего, уже пошли по подъездам смотреть. Я дверь не стал закрывать и все, как фонарик увидел, с балкона вышел. Нас вывели и все», — рассказал мужчина.
Кот Александра ШурикКот Александра Шурик
Кот Александра Шурик
Фото: Город55

Местные жители, которым удалось увидеть момент начала пожара, отметили, что огонь вспыхнул моментально и стремительно распространялся по магазину. По предварительной информации, квартиры, расположенные на верхних этажах, не пострадали.

Видео: Город55

Напомним, что, по предварительным данным МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Ранее на месте спортивного магазина находился «Kari», но в 2020 году там также случилось возгорание. Загорелся банкомат, из-за чего в магазине произошло сильное задымление и сгорела вывеска.

Эвакуируют жителей. В омских Нефтяниках вспыхнул спортивный магазин в жилом доме
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Видео#Омск#Омская область#Пожары#Пожарные машины#Пожарная безопасность#Пожарные#Новости#Последствия пожара#Тушение пожара#Пожарная машина#Ликвидация пожара
Подпишитесь
Эвакуируют жителей. В омских Нефтяниках вспыхнул спортивный магазин в жилом доме
Сегодня, 11:35
Без оружия, но с наручниками. За охрану выставки «Флора-2024» в Омске заплатят 1 млн
Сегодня, 08:51
Самый дорогой игрок КХЛ: Курьянов — о контракте Ткачева в омском «Авангарде»
Сегодня, 03:56
Готовьте зонтики. Лето в Омской области начнется с мощного дождя и грозы
Сегодня, 09:37
Необходимо поделить город между операторами: мэр Омска — о проблеме с вывозом мусора
Сегодня, 04:48
"