«Моментально вспыхнуло». Что сейчас происходит на месте крупного пожара в Нефтяниках

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Сегодня в спортивном магазине в омских Нефтяниках произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:15.
Вот так сейчас выглядит сгоревшее помещение.
Сотрудники МЧС не только тушили пожар, но и эвакуировали местных жителей, так как магазин находится на первом этаже жилого дома. Омич Александр поделился с корреспондентом Города55 подробностями произошедшего.
«Я был дома, сидел в зале. Потом почувствовал запах гари. Я сначала, соответственно, по своей квартире пробежался, посмотрел. Открыл дверь в подъезд, вижу, все убегают. Пока я возвращался за котом и документами, обратно в подъезд выйти было уже невозможно. Задымление очень сильное было. Я вышел на балкон, минут через десять-пятнадцать, там уже сотрудники МЧС с фонариками ходят. И потом они уже вывели нас, эвакуация прошла очень быстро, наверное, уложились в десять минут. Пока они тушили главный очаг, приехала другая бригада. И они, скорее всего, уже пошли по подъездам смотреть. Я дверь не стал закрывать и все, как фонарик увидел, с балкона вышел. Нас вывели и все», — рассказал мужчина.
Местные жители, которым удалось увидеть момент начала пожара, отметили, что огонь вспыхнул моментально и стремительно распространялся по магазину. По предварительной информации, квартиры, расположенные на верхних этажах, не пострадали.
Напомним, что, по предварительным данным МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Ранее на месте спортивного магазина находился «Kari», но в 2020 году там также случилось возгорание. Загорелся банкомат, из-за чего в магазине произошло сильное задымление и сгорела вывеска.