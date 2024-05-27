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Глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу после ДТП

На больничном. Глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу после ДТП

27 мая 2024, 08:47
Фото: 1MI

Глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу после ДТП

О больничном Александра Милашенко сообщили в администрации Полтавского района.

После субботнего ДТП глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко не появился на своем рабочем месте. Позже выяснилось, что он находится на больничном, об этом NGS55.RU сообщили в районной администрации.

Напомним, что ДТП с участием Милашенко произошло вечером 25 мая. Автомобиль главы района вылетел на встречную полосу, где столкнулся с проезжающей мимо машиной. В результате водителю встречного авто понадобилась помощь медиков. Губернатор Виталий Хоценко потребовал разобраться в деталях дорожного происшествия.

Скрывший после ДТП глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу
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