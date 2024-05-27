На больничном. Глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу после ДТП

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
После субботнего ДТП глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко не появился на своем рабочем месте. Позже выяснилось, что он находится на больничном, об этом NGS55.RU сообщили в районной администрации.
Напомним, что ДТП с участием Милашенко произошло вечером 25 мая. Автомобиль главы района вылетел на встречную полосу, где столкнулся с проезжающей мимо машиной. В результате водителю встречного авто понадобилась помощь медиков. Губернатор Виталий Хоценко потребовал разобраться в деталях дорожного происшествия.