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В Омске загорелся спортивный магазин, расположенный в жилом доме

Эвакуируют жителей. В омских Нефтяниках вспыхнул спортивный магазин в жилом доме

30 мая 2024, 11:35
Фото: Город55

В Омске загорелся спортивный магазин, расположенный в жилом доме

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, предварительная площадь пожара составило 100 квадратных метров.

Сегодня, 30 мая, в омских Нефтяниках случился крупный пожар в спортивном магазине, расположенном на первом этаже жилого дома на проспекте Мира, 34. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:15.

Как рассказали Городу55 в пресс-службе регионального МЧС, сейчас проводится эвакуация жителей пятиэтажки, спасатели продолжают тушить пожар. Предварительная площадь возгорания составила 100 квадратных метров, по какой причине оно произошло пока неизвестно.

Фото: Город55

Отметим, что ранее в помещении находился обувной магазин «Kari». В 2020 году там загорелся банкомат, из-за чего в магазине произошло сильное задымление и сгорела вывеска.

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