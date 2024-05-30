Эвакуируют жителей. В омских Нефтяниках вспыхнул спортивный магазин в жилом доме

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Сегодня, 30 мая, в омских Нефтяниках случился крупный пожар в спортивном магазине, расположенном на первом этаже жилого дома на проспекте Мира, 34. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:15.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе регионального МЧС, сейчас проводится эвакуация жителей пятиэтажки, спасатели продолжают тушить пожар. Предварительная площадь возгорания составила 100 квадратных метров, по какой причине оно произошло пока неизвестно.
Отметим, что ранее в помещении находился обувной магазин «Kari». В 2020 году там загорелся банкомат, из-за чего в магазине произошло сильное задымление и сгорела вывеска.