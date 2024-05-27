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Скрывший после ДТП глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу

27 мая 2024, 05:55
Фото: 1MI
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В приемной главы района не знают, когда Александр Милашенко появится на своем рабочем месте.

68-летний глава Полтавского района Александр Милашенко, ставший участником ДТП с пострадавшими, сегодня, 27 мая, не появился на своем рабочем месте. Об этом сообщил «Омскинформ».

В приемной главы района на звонки сейчас не отвечают, поэтому Город55 не смог получить оперативный комментарий. Нашим коллегам же ранее сказали, что не знают, где Милашенко и когда он придет на работу.

Напомним, что 25 мая глава Полтавского района попал в ДТП, об этом поздним вечером рассказал губернатор Виталий Хоценко. Позже вскрылись новые подробности аварии. Оказалось, что автомобиль Милашенко выехал на встречку в окрестностях села Воронцовка и зацепил легковой фургон «Иж». Водителю последнего потребовалась помощь медиков.

В отношении водителя Nissan X-Trail, которым может являться Александр Милашенко, возбуждены административные дела: за оставление места аварии и выезд на полосу встречного движения. Виталий Хоценко потребовал тщательно разобраться в этом ДТП. Самому Милашенко теперь может грозить отставка с занимаемой должности.

Виталий Хоценко попросил тщательно проверить ДТП с участием главы Полтавского района
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#Юлия Истомина#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Пострадавшие#Чиновники#Скандал#Отставка#Глава района#Новости#Проверка прокуратуры#Полтавский район
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