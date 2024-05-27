Скрывший после ДТП глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
68-летний глава Полтавского района Александр Милашенко, ставший участником ДТП с пострадавшими, сегодня, 27 мая, не появился на своем рабочем месте. Об этом сообщил «Омскинформ».
В приемной главы района на звонки сейчас не отвечают, поэтому Город55 не смог получить оперативный комментарий. Нашим коллегам же ранее сказали, что не знают, где Милашенко и когда он придет на работу.
Напомним, что 25 мая глава Полтавского района попал в ДТП, об этом поздним вечером рассказал губернатор Виталий Хоценко. Позже вскрылись новые подробности аварии. Оказалось, что автомобиль Милашенко выехал на встречку в окрестностях села Воронцовка и зацепил легковой фургон «Иж». Водителю последнего потребовалась помощь медиков.
В отношении водителя Nissan X-Trail, которым может являться Александр Милашенко, возбуждены административные дела: за оставление места аварии и выезд на полосу встречного движения. Виталий Хоценко потребовал тщательно разобраться в этом ДТП. Самому Милашенко теперь может грозить отставка с занимаемой должности.