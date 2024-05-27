Минус 4 и 13 см. Уровень воды в Иртыше и Ишиме возле Усть-Ишима продолжил снижаться

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
На данный момент уровень воды в реке Иртыш вблизи села Усть-Ишим равен 914 сантиметрам, что на 4 сантиметра меньше предыдущего значения. В реке Ишим возле села Орехово уровень воды составляет 1423 сантиметра, что на 13 сантиметров меньше предыдущего показателя. Об этом сообщил Виталий Хоценко.
Также губернатор уточнил, что на севере области продолжают работу министры и руководители региональных ведомств. Они обеспечивают бесперебойное снабжение жителей, которые находятся в пунктах временного размещения, продовольствием, питьевой водой и медикаментами.
Ранее Город55 сообщал, что было принято решение распространить режим чрезвычайной ситуации и на город Тару. Это необходимо для того, чтобы выплатить компенсацию жителям, чьи дома пострадали от весеннего паводка.
В ближайшее время начнутся выплаты единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей для пострадавших. После того как уровень воды снизится, специалисты проведут оценку ущерба.