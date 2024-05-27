Минус 4 и 13 см. Уровень воды в Иртыше и Ишиме возле Усть-Ишима продолжил снижаться

На данный момент уровень воды в реке Иртыш вблизи села Усть-Ишим равен 914 сантиметрам, что на 4 сантиметра меньше предыдущего значения. В реке Ишим возле села Орехово уровень воды составляет 1423 сантиметра, что на 13 сантиметров меньше предыдущего показателя. Об этом сообщил Виталий Хоценко.