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уровень воды в реке Иртыш

Минус 4 и 13 см. Уровень воды в Иртыше и Ишиме возле Усть-Ишима продолжил снижаться

27 мая 2024, 04:49
Фото: тг-канал Виталия Хоценко
уровень воды в реке Иртыш

Уровень воды в реках Иртыш и Ишим у Усть-Ишима уменьшился на 4 и 13 сантиметров

Уровень воды в реке Иртыш вблизи села Усть-Ишим снизился на 4 сантиметра, до 914 сантиметров, а в реке Ишим возле села Орехово — на 13 сантиметров, до 1423 сантиметров, сообщил Виталий Хоценко.

На данный момент уровень воды в реке Иртыш вблизи села Усть-Ишим равен 914 сантиметрам, что на 4 сантиметра меньше предыдущего значения. В реке Ишим возле села Орехово уровень воды составляет 1423 сантиметра, что на 13 сантиметров меньше предыдущего показателя. Об этом сообщил Виталий Хоценко.

Также губернатор уточнил, что на севере области продолжают работу министры и руководители региональных ведомств. Они обеспечивают бесперебойное снабжение жителей, которые находятся в пунктах временного размещения, продовольствием, питьевой водой и медикаментами.

Ранее Город55 сообщал, что было принято решение распространить режим чрезвычайной ситуации и на город Тару. Это необходимо для того, чтобы выплатить компенсацию жителям, чьи дома пострадали от весеннего паводка.

В ближайшее время начнутся выплаты единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей для пострадавших. После того как уровень воды снизится, специалисты проведут оценку ущерба.

Чтобы выплатить компенсации. В Таре объявили режим ЧС из-за паводка
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