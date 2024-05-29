Затопило свыше 500 домов: что известно о текущей ситуации с паводком в Омской области

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Виталий Хоценко рассказал, что на заседании штаба по борьбе с последствиями паводка проанализировали ситуацию. Пока в 35 населенных пунктах остаются затопленными 523 жилых дома.
«Самая сложная обстановка по-прежнему в Усть-Ишимском районе. В настоящее время наблюдается снижение уровня воды, и освобождаются дома от затопления — за прошедшие сутки около 20 жилых домов освобождены», — написал в своем тг-канале губернатор.
Хоценко сообщил, что в ПВР в Усть-Ишиме, Таре, Тевризе и Знаменке сейчас находятся 277 человек, которым предоставлены все необходимые условия: продукты питания, питьевая вода и лекарства.
Как только сойдет вода, комиссии начнут оценивать ущерб. К санитарной обработке домов и их просушке в Омской области приступят, как только это станет возможным.
Ранее Город55 рассказывал, что уровень воды в реках Иртыш и Ишим продолжает снижаться. Сегодня утром он составил 903 сантиметра в Иртыше и 1397 сантиметров в Ишиме, что на 6 сантиметров и 13 сантиметров меньше, чем вчера.