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Усть-Ишим

Затопило свыше 500 домов: что известно о текущей ситуации с паводком в Омской области

29 мая 2024, 06:29
Фото: Тг-канал Виталия Хоценко
Усть-Ишим

В Омской области остаются подтопленными более 500 жилых домов

Хоценко сообщил, что в 35 населенных пунктах остается затопленным 523 дома. Самая сложная обстановка в Усть-Ишимском районе. Уровень воды снижается, и за прошедшие сутки около 20 домов освободились от затопления.

Виталий Хоценко рассказал, что на заседании штаба по борьбе с последствиями паводка проанализировали ситуацию. Пока в 35 населенных пунктах остаются затопленными 523 жилых дома.

«Самая сложная обстановка по-прежнему в Усть-Ишимском районе. В настоящее время наблюдается снижение уровня воды, и освобождаются дома от затопления — за прошедшие сутки около 20 жилых домов освобождены», — написал в своем тг-канале губернатор.

Хоценко сообщил, что в ПВР в Усть-Ишиме, Таре, Тевризе и Знаменке сейчас находятся 277 человек, которым предоставлены все необходимые условия: продукты питания, питьевая вода и лекарства.

Как только сойдет вода, комиссии начнут оценивать ущерб. К санитарной обработке домов и их просушке в Омской области приступят, как только это станет возможным.

Ранее Город55 рассказывал, что уровень воды в реках Иртыш и Ишим продолжает снижаться. Сегодня утром он составил 903 сантиметра в Иртыше и 1397 сантиметров в Ишиме, что на 6 сантиметров и 13 сантиметров меньше, чем вчера.

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