Затопило свыше 500 домов: что известно о текущей ситуации с паводком в Омской области

Ранее Город55 рассказывал, что уровень воды в реках Иртыш и Ишим продолжает снижаться. Сегодня утром он составил 903 сантиметра в Иртыше и 1397 сантиметров в Ишиме, что на 6 сантиметров и 13 сантиметров меньше, чем вчера.