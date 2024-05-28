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Published Сегодня, 08:34

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Цена взлетела. Участок под мини-магазин на Лермонтова достался омскому бизнесмену

28 мая 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney
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Аренду участка под мини-магазин на Лермонтова выиграл омский предприниматель

За лот на торгах боролись шесть участников, в результате цена аренды выросла почти в 10 раз.

Омский депарх подвел итоги торгов по аренде земельного участка по улице Лермонтова. Небольшой территорией площадью 320 «квадратов», расположенной между двумя девятиэтажками и предназначенной под размещение двухэтажного магазина, заинтересовались сразу несколько предпринимателей.

До торгов допустили 17 участников, однако из них только шесть предпринимателей сделали ставки. Это Павел Петров, Игорь Бутченко, Алена Прудаева, Махамад Аширов, Павел Федоров и Лев Костыгов.

Участок на ЛермонтоваУчасток на Лермонтова
Участок на Лермонтова
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Самой высокой оказалась цена, предложенная омичом Павлом Петровым, который является совладельцем двух архитектурных компаний — «Сибирская проектная компания» и «Архбюро 91». Он согласился платить за аренду участка 1 039 040 рублей, что в 9,3 раза больше начальной цены. Таким будет ежегодный арендный платеж за пользование землей на Лермонтова. Договор с Петровым заключат на 2,5 года.

Напомним, что участок освободился после сноса летом прошлого года самостроя — кирпичного здания площадью 108 кв. м.

Ранее Город55 рассказывал о строительстве двухэтажного офисного здания со встроенным магазином на пересечении улиц Куйбышева и Маяковского. Этим фактом недовольны жители ближайших многоэтажек: они хотели видеть на этом месте сквер и даже успели разработать проект благоустройства.

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Магазин#Аренда#Аренда земли#Торги#Предприниматель#Земельный участок#Новости#Департамент архитектуры
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