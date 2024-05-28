Цена взлетела. Участок под мини-магазин на Лермонтова достался омскому бизнесмену

Самой высокой оказалась цена, предложенная омичом Павлом Петровым, который является совладельцем двух архитектурных компаний — «Сибирская проектная компания» и «Архбюро 91». Он согласился платить за аренду участка 1 039 040 рублей, что в 9,3 раза больше начальной цены. Таким будет ежегодный арендный платеж за пользование землей на Лермонтова. Договор с Петровым заключат на 2,5 года.