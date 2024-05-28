Цена взлетела. Участок под мини-магазин на Лермонтова достался омскому бизнесмену

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Омский депарх подвел итоги торгов по аренде земельного участка по улице Лермонтова. Небольшой территорией площадью 320 «квадратов», расположенной между двумя девятиэтажками и предназначенной под размещение двухэтажного магазина, заинтересовались сразу несколько предпринимателей.
До торгов допустили 17 участников, однако из них только шесть предпринимателей сделали ставки. Это Павел Петров, Игорь Бутченко, Алена Прудаева, Махамад Аширов, Павел Федоров и Лев Костыгов.
Самой высокой оказалась цена, предложенная омичом Павлом Петровым, который является совладельцем двух архитектурных компаний — «Сибирская проектная компания» и «Архбюро 91». Он согласился платить за аренду участка 1 039 040 рублей, что в 9,3 раза больше начальной цены. Таким будет ежегодный арендный платеж за пользование землей на Лермонтова. Договор с Петровым заключат на 2,5 года.
Напомним, что участок освободился после сноса летом прошлого года самостроя — кирпичного здания площадью 108 кв. м.
Ранее Город55 рассказывал о строительстве двухэтажного офисного здания со встроенным магазином на пересечении улиц Куйбышева и Маяковского. Этим фактом недовольны жители ближайших многоэтажек: они хотели видеть на этом месте сквер и даже успели разработать проект благоустройства.