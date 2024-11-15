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Торги

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Ноябрь
Рядом с «Зеленым островом» за 125 млн вновь выставили на торги недострой
15 ноября, 05:50
Октябрь
С прицелом на жилой комплекс. В центре Омска продают старую столовую за 50 миллионов
29 октября, 10:52
Под Омском пустят с молотка участок под обеспечение обороны и безопасности
21 октября, 07:16
Уйдет с молотка. В Омске за 68 млн выставили на аукцион банный комплекс «Жар-Птица»
15 октября, 07:00
В 40 раз дешевле номинала: управляющий «Оши» продал один из активов компании
11 октября, 06:47
Сентябрь
Омская мэрия закупит сладкие подарки для детей от фирмы из Тамбова
20 сентября, 09:23
Сэкономили 4 млн. В Омск из Тамбовской области привезут 2,2 тысячи саженцев деревьев
19 сентября, 10:59
Омский бизнесмен, попавший в скандал со спортсекцией, выкупил «заброшку» в Степном
16 сентября, 06:35
600 рублей за квартал: у акватории на Зеленом острове нашелся арендатор на 19 лет
10 сентября, 11:33
В Омской области продают землю с заброшенным постом ГАИ
2 сентября, 16:13
Август
Продажа нефтезавода, несчастные случаи и открытие бульвара. Омск в пятницу
30 августа, 14:15
Стал банкротом. Крутогорский нефтезавод в Омске продают за 188 миллионов
30 августа, 02:39
ФАС отклонила жалобу подрядчика, проигравшего аукцион на ремонт омского моста
28 августа, 11:18
Снова неудачно: «Оша» не смогла продать долг другой компании Веретено
28 августа, 11:16
«НоваТор» выставил на торги право потребовать долг со своего учредителя Пономарева
27 августа, 11:38
Для омских улиц планируют закупить сотни деревьев и кустарников на 19 млн рублей
27 августа, 08:37
Здание обанкротившегося банка в центре Омска продали за 100 млн рублей
27 августа, 05:13
Два из трех аукционов. Омский предприниматель заберет муниципальные бани в аренду
Одна из бань находится на Московке, это старинное трехэтажное здание. Еще одна баня расположена неподалеку от железнодорожного вокзала.
26 августа, 05:45
Капремонт моста у Телецентра в Омске рискует сорваться из-за жалобы в ФАС
20 августа, 05:09
Обанкротившаяся «Омскгазсеть» выставила на торги долги «Тепловой» и «Омскгоргаза»
19 августа, 08:15

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