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Аренда

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Ноябрь
Цены «остынут»? Что будет с рынком аренды квартир в Омске
5 ноября, 10:02
Омская область попала на 50-е место рейтинга доступности аренды жилья
5 ноября, 03:24
Самокаты пропадают с улиц. Сервис кикшеринга завершил сезон в Омске
2 ноября, 04:53
Единственный претендент: москвичка за 80 млн завладела бывшим общежитием ОмГАУ
1 ноября, 10:50
Октябрь
Город ищет арендатора. В Омске появится новая парковка на 250 машин
В Омске состоится аукцион на аренду участка земли, где планируется разместить новую парковку площадью почти 5 тысяч квадратных метров.
24 октября, 08:52
Омский ХК «Авангард» отсудил у организаторов концерта Басты более 2 млн
Как считают арендодатели, организаторы концерта задолжали крупную сумму.
24 октября, 06:05
Спорная пристройка. Омичи боятся отстаться без тепла из-за продажи части дома бизнесу
22 октября, 06:41
В Омске все еще не продали бизнес-зал в аэропорту за 52 миллиона
18 октября, 02:53
Готовьте МРОТ. Где и за сколько в Омске сдают самые дешевые квартиры
15 октября, 04:15
Сентябрь
В Омске за 60 млн выставили на продажу здание с супермаркетом «Магнит»
23 сентября, 10:34
Осторожно, не запутайтесь. В Омске произошла рокировка главных окружных архитекторов
21 сентября, 04:00
600 рублей за квартал: у акватории на Зеленом острове нашелся арендатор на 19 лет
10 сентября, 11:33
Занят арендаторами. В Омске за 37 млн продают скандальный «Торговый город»
5 сентября, 11:30
В здании-галерее в центре Омска откроются заведения общепита
2 сентября, 15:14
Август
Через 20 лет. Омичам рассказали, за сколько времени окупится квартира-студия
28 августа, 02:36
Рядом с омской мэрией сдают под офисы исторический особняк
26 августа, 07:00
Задержки рейсов, аренда «Шинника» и подарки на День знаний. Омск сегодня
24 августа, 13:17
В Омске за 1,4 млн рублей предлагают арендовать бывший ДК «Шинник»
24 августа, 03:39
В Омске закроется еще один магазин известной книжной сети
20 августа, 16:00
В Омске «Дары Востока» напротив ж/д вокзала предложили заменить клиникой
16 августа, 09:07

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