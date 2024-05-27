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На участке работала строительная техника

Над тротуаром висит ковш. Омичи возмутились «раскопкам» на пустыре по улице Куйбышева

27 мая 2024, 07:22
Фото: Предоставлено Городу55
На участке работала строительная техника

Омичей возмутили «раскопки» на пустыре рядом с многоэтажкой на Куйбышева

На небольшом участке, освободившемся после сноса частных домов, к 2026 году должно появиться двухэтажное офисное здание с магазином.

Жители многоэтажек на пересечении Куйбышева и Маяковского (№113 и 113к1) пожаловались в редакцию Города55 на земляные работы, которые проводятся на пустыре перед их домами. Омичи предположили, что «неустановленное лицо» делает это без какого-либо разрешения.

«Там тротуар: люди ходят, и экскаватор над ними ковш носит. Прораба на участке нет. Один экскаваторщик, который никак не связан с участком. Кто эти люди?» — сообщил омич Сергей, проживающий в доме на Куйбышева.
Работающая техника принесла неудобства омичамРаботающая техника принесла неудобства омичам
Работающая техника принесла неудобства омичамРаботающая техника принесла неудобства омичам
Работающая техника принесла неудобства омичам
Фото: Предоставлено Городу55

Представитель застройщика — омской предпринимательницы Елены Гришиной, которой в феврале этого года выдали разрешение на строительство двухэтажного офисного здания со встроенным магазином товаров первой необходимости, рассказал Городу55, когда на участке появится ограждение и непосредственно начнется стройка.

«На объект выдано разрешение на строительство, думаю, что вы в курсе, соответственно в пределах участка никаких ордеров оформлять не нужно. При монтаже забора выяснилось, что весь участок забит строительным мусором, который не поддается лопате. Пришлось вызывать экскаватор», — объяснил Алексей Гришин.

По словам Гришина, место работы экскаватора было ограждено сигнальной лентой. В субботу, после того как периметр разровняли, начали устанавливать опоры забора вокруг будущей стройки.

Само офисное здание будет двухэтажным, а не четырехэтажным, как стали предполагать жильцы соседних со стройкой домов.

«Площадь одного этажа — 200-250 метров. Остальная площадь идет под благоустройство, в том числе 20 парковочных мест, которыми смогут пользоваться жильцы дома № 113 (по улице Куйбышева, — прим. Ред.). Проект здания очень интересный и будет украшением города», — добавил представитель застройщика.

Напомним, на жильцы ближайших домов хотели, чтобы на месте пустыря появился сквер, и даже разработали проект благоустройства. Однако из-за того, что участок площадью 1273 кв. м находится в частной собственности, этим планам не суждено было сбыться.

Проигрывают магазинам. Омичи предлагали сделать сквер рядом с домом на Куйбышева
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Строительство#Жалобы#Магазин#Мусор#Застройщик#Новости
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