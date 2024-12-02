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Аренда земли

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Декабрь
Минимум миллион в год. В Омске у СибАДИ предлагают развернуть новую «деловую стройку»
2 декабря, 08:30
Ноябрь
Омский депимущества победил в судебной тяжбе из-за земли под «Галактикой»
6 ноября, 09:33
Октябрь
Больше всех должен «Гринлайт»: омская КСП разобралась с долгами за землю
30 октября, 05:29
В Омске сдадут в аренду земельный участок рядом с СибАДИ
25 октября, 10:14
Июнь
Участок выбрали заранее. В Омске новый банный комплекс за 700 млн появится на Конева
27 июня, 04:49
Незаконно. Прокуратура пошла в суд из-за участков «Кедра» в парке 30-летия ВЛКСМ
26 июня, 06:35
Застроят «коробками». Три смежных участка на Левобережье Омска отдают в аренду
18 июня, 06:06
Май
Провальные торги. Никто не захотел строить школу в омском ЖК «Тарская крепость»
29 мая, 05:41
Апрель
Участок в омском ЖК «Тарская крепость» отдают под строительство крохотной школы
23 апреля, 10:25
Минимум 4 млн в год. В Омской области ищут инвестора для строительства промобъекта
8 апреля, 06:14
Для участка рядом с омским «Континентом» внезапно передумали искать арендатора
5 апреля, 06:21
Март
Земля в аренде. В Омске долгострой на Конева вырос в цене до 48 млн рублей
18 марта, 03:31
Компании всего месяц. Для участка у реки на севере Омской области нашли арендатора
14 марта, 05:46
По соседству с «Континентом». На Левобережье Омска собираются построить стадион
12 марта, 06:44
Крохотный участок между двумя жилыми девятиэтажками в Омске хотят отдать под магазин
12 марта, 05:36
С утвержденным проектом. В Омске для долгостроя на 20-й Линии ищут нового владельца
11 марта, 06:20
Гараж рядом с кладбищем. «Братья Грин» из Омска арендовали участок в Усть-Заостровке
7 марта, 10:18
Февраль
Омский «Вектор» дошел до кассации из-за земли под заправкой
20 февраля, 07:03
С небольшим платежом. На севере Омской области отдают в аренду участок под рекреацию
14 февраля, 05:58
Январь
Заперт со всех сторон. Омичка хочет построить двухэтажный магазин на 10 лет Октября
24 января, 06:29

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