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Горы мусора. Омичи пожаловались на складирование отходов рядом с мкр Осташково

27 мая 2024, 12:02
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи пожаловались на складирование отходов рядом с микрорайоном Осташково

Омичи сообщили о проблеме в соцсетях и засняли свалку на видео, по словам местных, мусор разлетается по садовым участкам и природным объектам.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Типичный Омск». По словам омичей, рядом с автобусной остановкой «Сады Строитель-3» образовался незаконный мусорный полигон, отходы с его территории разлетаются по садовым участкам.

«По указанным координатам (54.953607, 73.540996) ведется складирование отходов, организован несанкционированный полигон для мусора. Засыпается карьер, пакеты, пластиковые изделия разлетаются по садовым участкам и полям, тем самым засоряя окружающую среду! Участок находится не доезжая остановки „Сады Строитель-3“ в сторону мкр Осташково», — рассказал омич.

На жалобу отреагировали в министерстве природы региона. Там сообщили, что информация о свалке передана специалистам эконадзора, они обследуют участок. Результаты проверки будут готовы 4 июня.

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