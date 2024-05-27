Горы мусора. Омичи пожаловались на складирование отходов рядом с мкр Осташково

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Типичный Омск». По словам омичей, рядом с автобусной остановкой «Сады Строитель-3» образовался незаконный мусорный полигон, отходы с его территории разлетаются по садовым участкам.
«По указанным координатам (54.953607, 73.540996) ведется складирование отходов, организован несанкционированный полигон для мусора. Засыпается карьер, пакеты, пластиковые изделия разлетаются по садовым участкам и полям, тем самым засоряя окружающую среду! Участок находится не доезжая остановки „Сады Строитель-3“ в сторону мкр Осташково», — рассказал омич.
На жалобу отреагировали в министерстве природы региона. Там сообщили, что информация о свалке передана специалистам эконадзора, они обследуют участок. Результаты проверки будут готовы 4 июня.