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Ликвидация свалок

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2024
«Ждем катастрофу?»: омичи сообщили об огромной несанкционированной свалке в Чукреевке
9 июля, 07:23
Мешала транспорту и пешеходам. В Омской области ликвидировали незаконную свалку
Свалка отходов в рабочем поселке Большеречье начала затрагивать проезжую часть и дорогу для пешеходов, в ситуации разобралась прокуратура.
18 апреля, 09:15
Региональный Россельхознадзор обязал убрать свалки на землях для сельского хозяйства
Теперь горы твердых отходов нет в Москаленском районе, земли снова готовы для посевов и использования по назначению.
22 января, 13:33
Дошло до суда. Свалку посреди омского леса уберут только после иска прокуратуры
14 куб. м твердых коммунальных отходов нашли на территории Харинского и Подгородного участковых лесничеств.
17 января, 11:46
2023
Омская прокуратура обратилась в суд из-за стихийных свалок у деревень
Проблему обнаружили в Марьяновском районе.
2 октября 2023, 06:19
Хоценко рассказал о выделении 17 млн на ликвидацию свалок в Омской области
28 сентября 2023, 11:02
На одной из улиц Омска обнаружили 1 тонну костей рогатого скота в мешках
Найденную в Советском округе незаконную свалку биоотходов утилизировали на специализированном предприятии.
2 августа 2023, 11:32
В Омской области на полях Москаленского района обнаружили три незаконных свалки
29 июня 2023, 03:36
2022
Прощай, мусор. В Омске ликвидируют еще одну свалку
Работы должны быть выполнены до конца мая 2024 года.
28 ноября 2022, 10:22
В Омской области ликвидировали 9 несанкционированных свалок за три года
Свалки ликвидировали в Колосовском муниципальном районе в 2020–2022 годах.
14 ноября 2022, 12:30
Омская область получит почти 800 млн рублей на ликвидацию мусора
Несанкционированные свалки ликвидируют на границах города.
1 ноября 2022, 09:02
Средства на чистоту. Районам Омской области выделили 118 млн рублей на уборку свалок
Федеральную субсидию разделят между 16 районами Омской области.
28 сентября 2022, 06:32

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