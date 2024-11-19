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Свалка отходов

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2024
Региональный следком проверит свалку ртутных градусников в Николаевке
Во время проверку правоохранители дадут оценку действиям ответственных лиц и выяснят все детали.
19 ноября, 13:53
Испортили место для отдыха. Омичи попросили мэрию убрать свалки в Чкаловском поселке
21 сентября, 07:12
Будет уроком. Омский водитель поплатился за сброс мусора на незаконной свалке
Мужчину обнаружили сотрудники природоохранной прокуратуры.
26 июня, 11:52
Шины, запчасти и даже кузов. В Омске наказали предпринимателя за горы мусора в лесу
3 июня, 04:31
Мешала транспорту и пешеходам. В Омской области ликвидировали незаконную свалку
Свалка отходов в рабочем поселке Большеречье начала затрагивать проезжую часть и дорогу для пешеходов, в ситуации разобралась прокуратура.
18 апреля, 09:15
«Беспредел». Жители омского поселка пожаловались на незаконную свалку рядом с домами
26 февраля, 13:38
Поймают и накажут. Организатору яичной свалки в Омске грозит штраф до 400 тысяч
Виновник должен будет выплатить штраф, но сумма зависит оттого, является ли он физическим лицом или юридическим.
7 февраля, 11:27
Региональный Россельхознадзор обязал убрать свалки на землях для сельского хозяйства
Теперь горы твердых отходов нет в Москаленском районе, земли снова готовы для посевов и использования по назначению.
22 января, 13:33
Дошло до суда. Свалку посреди омского леса уберут только после иска прокуратуры
14 куб. м твердых коммунальных отходов нашли на территории Харинского и Подгородного участковых лесничеств.
17 января, 11:46
2023
«От мусорки до дома 10 метров». Омичи рассказали о горах отходов в жилом секторе
10 ноября 2023, 14:22
Утопают в нечистотах. В омской новостройке подвалы залило канализационными отходами
31 октября 2023, 11:51
Ужас. Омичи показали огромную свалку рядом с местом, где будут строить новый мост через Омь
25 сентября 2023, 03:32
В Омске приставы заставили убрать свалку возле «Омсктехуглерода»
После обращения сотрудников ведомства к властям источник вреда окружающей природе был устранен.
14 сентября 2023, 08:55
«Мер не принимается». Прокуратура проверила незаконную свалку в Омской области
Серьезные нарушения были найдены в Крутинском городском поселении.
5 сентября 2023, 10:26
20 тысяч квадратных метров. Минприроды нашел в Омске очередную незаконную свалку
Горы мусора нашли на территории полигона ТКО в Ленинском округе во время проверки.
1 сентября 2023, 10:10
Омская прокуратура провела проверку после жалоб на свалку рядом с жилым домом
Проверка территории рядом с домом №159 по ул. Осоавиахимовская была проведена прокуратурой и специалистами управления Роспотребнадзора.
31 августа 2023, 11:15
На одной из улиц Омска обнаружили 1 тонну костей рогатого скота в мешках
Найденную в Советском округе незаконную свалку биоотходов утилизировали на специализированном предприятии.
2 августа 2023, 11:32
Трупы в мешках. В Омске нашли горы опасных останков
27 июля 2023, 11:14
Абрамченко и Хоценко проверили, как идет рекультивация полигона ТБО в Омске
30 июня 2023, 10:57
На месте свалки в Центральном округе Омска планируют высадить сосновый бор и ивы
30 июня 2023, 09:20

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