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Омичи пожаловались на свалку отходов в лесу рядом с СНТ

«Как с этим бороться?»: омичи пожаловались на горы мусора в лесу рядом с СНТ

6 мая 2024, 11:13
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на свалку отходов в лесу рядом с СНТ

По словам местных жителей, отходы начали вывозить в лес после закрытия свалки в Старом Кировске, проблемой заинтересовалось министерство природы.

Омичи сообщили о загрязнении леса недалеко от садового товарищества «Аэрофлот» в Кировском округе. Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «100 необычных мест Омска».

«В Старом Кировске закрыли свалку, теперь весь мусор вывозят в лес, на железнодорожной станции „Карбышево-2“. Как с этим бороться?!» — написал местный житель.

На ситуацию отреагировало региональное министерство природы. В ведомстве сообщили, что информация о несанкционированной свалке передана специалистам эконадзора, которые обследуют территорию.

Напомним, что ранее омичи рассказывали о незаконной свалке между коттеджным поселком Просторный и СНТ «Звездочка».

Черепа, стекла и шины. Рядом с омским поселком Просторный неизвестные скидывают мусор
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