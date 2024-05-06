«Как с этим бороться?»: омичи пожаловались на горы мусора в лесу рядом с СНТ

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Омичи сообщили о загрязнении леса недалеко от садового товарищества «Аэрофлот» в Кировском округе. Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «100 необычных мест Омска».
«В Старом Кировске закрыли свалку, теперь весь мусор вывозят в лес, на железнодорожной станции „Карбышево-2“. Как с этим бороться?!» — написал местный житель.
На ситуацию отреагировало региональное министерство природы. В ведомстве сообщили, что информация о несанкционированной свалке передана специалистам эконадзора, которые обследуют территорию.
Напомним, что ранее омичи рассказывали о незаконной свалке между коттеджным поселком Просторный и СНТ «Звездочка».