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Отходы

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2024
В Омске за поселком Николаевка обнаружили опасную свалку ртутных градусников
18 ноября, 05:28
В Заксобрании рассмотрели закон о штрафах за перегороженные проезды к мусорным бакам
26 сентября, 08:25
Баланс на грани: Омскстат рассказал, какие компании терпят убытки в 2024 году
29 июня, 06:12
Шины, запчасти и даже кузов. В Омске наказали предпринимателя за горы мусора в лесу
3 июня, 04:31
В Омске поликлиника выбрасывала медотходы в мусорные баки рядом с жилыми домами
Контракты на выполнение транспортировки и обезвреживания медицинских отходов поликлиника заключила только после вмешательства прокуратуры.
3 апреля, 04:27
Карантин в детдоме, подрядчик для вывоза мусора и победа «Авангарда». Омск сегодня
9 марта, 14:12
В Омске ищут подрядчика, который за 16,5 млн будет отвозить мусор на полигон
9 марта, 05:46
2023
В Омске возбудили уголовное дело после новости о подвалах, затопленных отходами
2 ноября 2023, 13:39
Утопают в нечистотах. В омской новостройке подвалы залило канализационными отходами
31 октября 2023, 11:51
«Сдерживают тошноту». В Омской области подвалы домов топит жидкими бытовыми отходами
С жалобой на проблему в редакцию Города55 обратились жители домов по улице Береговая села Сыропятское.
23 октября 2023, 14:27
Некуда сливать. В Омской области отказались откачивать выгребные ямы
17 октября 2023, 07:53
20 тысяч квадратных метров. Минприроды нашел в Омске очередную незаконную свалку
Горы мусора нашли на территории полигона ТКО в Ленинском округе во время проверки.
1 сентября 2023, 10:10
Омская прокуратура провела проверку после жалоб на свалку рядом с жилым домом
Проверка территории рядом с домом №159 по ул. Осоавиахимовская была проведена прокуратурой и специалистами управления Роспотребнадзора.
31 августа 2023, 11:15
Апелляция признала необоснованными нормативы по отходам для киосков в Омске
Пятый апелляционный суд рассмотрел жалобу РЭК Омской области на решение Омского областного суда.
17 августа 2023, 05:57
На одной из улиц Омска обнаружили 1 тонну костей рогатого скота в мешках
Найденную в Советском округе незаконную свалку биоотходов утилизировали на специализированном предприятии.
2 августа 2023, 11:32
Трупы в мешках. В Омске нашли горы опасных останков
27 июля 2023, 11:14
Омскому «Магниту» не удалось обжаловать признание «мусорных» тарифов завышенными
Прокуратура Омской области дала оценку законности приказа региональной энергетической комиссии в отношении ТКО «Магнит».
27 июля 2023, 05:13
Реформа мусора по-омски. Итоги спустя год после введения раздельного накопления ТКО
6 февраля 2023, 03:30
Александр Бурков нашел инвестора для строительства мусороперерабатывающего завода
18 января 2023, 10:55
2022
Омич пришел в кафе за пищевыми отходами, а ушел с дорогими нардами
С заявлением о краже в полицию обратилась владелица кафе.
22 декабря 2022, 09:01

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