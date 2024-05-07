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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

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Пешком быстрее. Перекрытие дорог стало причиной километровых заторов в центре Омска

7 мая 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney
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Перекрытие дорог стало причиной километровых заторов в центре Омска

Сегодня в Омске проходит репетиция парада в честь 9 Мая, для ее проведения было ограничено движение на центральных магистралях города.

Сегодня на нескольких центральных магистралях города образовались километровые заторы. Причина — перекрытие дорог для репетиции парада в честь Дня Победы. Недоступными для проезда оказались участки улиц Интернациональной, Ленина, Орджоникидзе, Тарской, Красного Пути, Чапаева, Коммунистической и Ивана Алексеева.

Ограничения стали причиной пробок в центральной части города. Так, трудности с движением возникли на улицах Гагарина, Герцена, Фрунзе, Булатова и не перекрытом участке улицы Ленина.

Фото: Скриншот / Яндекс Карты

Напомним, что из-за перекрытия улиц 7 и 9 мая многие автобусные маршруты будут ездить по измененным схемам.

7 и 9 мая в Омске десятки автобусов поедут по измененным маршрутам. Публикуем схемы
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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Перекрыто движение#Перекроют проезд#Новости#Перекрытие дорог#Перекрытие#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки
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