Пешком быстрее. Перекрытие дорог стало причиной километровых заторов в центре Омска

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Сегодня на нескольких центральных магистралях города образовались километровые заторы. Причина — перекрытие дорог для репетиции парада в честь Дня Победы. Недоступными для проезда оказались участки улиц Интернациональной, Ленина, Орджоникидзе, Тарской, Красного Пути, Чапаева, Коммунистической и Ивана Алексеева.
Ограничения стали причиной пробок в центральной части города. Так, трудности с движением возникли на улицах Гагарина, Герцена, Фрунзе, Булатова и не перекрытом участке улицы Ленина.
Напомним, что из-за перекрытия улиц 7 и 9 мая многие автобусные маршруты будут ездить по измененным схемам.