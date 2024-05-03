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иллюстрация

7 и 9 мая в Омске десятки автобусов поедут по измененным маршрутам. Публикуем схемы

3 мая 2024, 08:34
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске из-за перекрытия дорог 7 и 9 мая часть автобусов изменят схему движения

7 и 9 мая изменится схема движения общественного транспорта. В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы, движение всех видов транспорта будет приостановлено на центральных улицах города.

В Омске 7 и 9 мая схема движения общественного транспорта изменится. В связи с проведением праздничных мероприятий 79-й годовщины Победы движение всех видов транспорта будет прекращено на центральных улицах города.

7 мая с 19:30 до полуночи и 9 мая с 7 до 13 часов движение транспорта будет ограничено на следующих улицах:

  1. по улице Красный Путь на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной;
  2. по улице Интернациональной на участке от улицы Красный Путь до улицы Герцена;
  3. по улице Орджоникидзе на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной;
  4. по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь.
схема движениясхема движения
схема движения
Фото: Пресс-центр администрации Омска

Обращаем ваше внимание, что 7 мая с 19:30 до 24:00 движение троллейбусов по маршрутам № 2, 4, 7, 12 и 16 будет приостановлено. А 9 мая с 7 часов утра и до часа дня троллейбусы не будут следовать по маршрутам № 2, 4, 7 и 16.

схема движения автобусовсхема движения автобусов
схема движения автобусовсхема движения автобусов
схема движения автобусов
Фото: Пресс-центр администрации Омска

Ранее Город55 опубликован список улиц, которые перекроют для проведения парада Победы:

В Омске для проведения парада Победы перекроют улицы. Публикуем список
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