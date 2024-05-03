7 и 9 мая в Омске десятки автобусов поедут по измененным маршрутам. Публикуем схемы

Обращаем ваше внимание, что 7 мая с 19:30 до 24:00 движение троллейбусов по маршрутам № 2, 4, 7, 12 и 16 будет приостановлено. А 9 мая с 7 часов утра и до часа дня троллейбусы не будут следовать по маршрутам № 2, 4, 7 и 16.