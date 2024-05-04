Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

иллюстрация

Падение ребенка с 13-го этажа, выбросы ядовитых веществ и потепление. Омск в субботу

4 мая 2024, 14:00
Фото: Город55
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске 6-летняя девочка выжила после падения с 13-го этажа

В ночь с пятницы на субботу в Омске произошло трагическое событие: с тринадцатого этажа выпала шестилетняя девочка. Родители уложили ее спать, а сами ушли вниз за велосипедами. Из-за духоты в квартире они оставили дверь на балкон открытой. Когда они вернулись, то обнаружили, что их дочери нет. В итоге ребенка нашла мама на газоне под окнами дома. Девочку срочно госпитализировали в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии.

Выпала с 13-го этажа. В Омске шестилетняя девочка выжила после падения с балкона
Узнать подробнее

Новость №2. В центре Омска зафиксировали выбросы ядовитого вещества

В четверг, 2 мая, в центре Омска произошел выброс ядовитого вещества. Обь-Иртышское УГМС зафиксировало превышение уровня оксида углерода в пять раз. В целом по городу уровень загрязнения воздуха был повышенным. Также Минприроды сообщило о превышении уровня сероводорода. Так, с 00:00 до 08:00 в центральной части города концентрация этого вещества превысила ПДК в 1,79 раза.

Превышение в 5 раз. В центре Омска произошли выбросы ядовитого вещества
Узнать подробнее

Новость №3. В День Победы в Омске ожидается до +21 градуса и дожди

В это воскресенье погода может преподнести сюрприз в виде дождя или даже снега. На Пасху температура поднимется до +13 градусов, а местами может быть даже +2. Во вторник, 7 мая, прогнозируется потепление до +19 градусов, однако ожидаются дожди и грозы. В праздничный день, 9 мая, будет тепло — до +21 градуса. При этом ближе к вечеру на некоторые районы региона могут обрушиться дожди и грозы.

Тепло уже близко: в День Победы в Омске ожидается до +21 градуса и дожди
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Погода#Снег#Омск#Безопасность#Загрязнение воздуха#Дети#Потепление#День Победы#Трагедия#Дождь
Подпишитесь
Превышение в 5 раз. В центре Омска произошли выбросы ядовитого вещества
Сегодня, 07:42
Ворвались в топ. Новая песня омской группы «5УТРА» вошла в список новинок «ВКонтакте»
Сегодня, 07:03
Дождь, снег и минус 5 градусов. Омичей предупредили об ухудшении погоды на Пасху
Вчера, 07:06
Регион вымирает. В Омской области с начала года скончалось более 8 тысяч человек
Сегодня, 03:56
Громкие отставки: в двух районах Омской области сменились руководители полиции
Сегодня, 11:24
Выпала с 13-го этажа. В Омске шестилетняя девочка выжила после падения с балкона
Сегодня, 05:54
"