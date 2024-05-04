Падение ребенка с 13-го этажа, выбросы ядовитых веществ и потепление. Омск в субботу

В это воскресенье погода может преподнести сюрприз в виде дождя или даже снега. На Пасху температура поднимется до +13 градусов, а местами может быть даже +2. Во вторник, 7 мая, прогнозируется потепление до +19 градусов, однако ожидаются дожди и грозы. В праздничный день, 9 мая, будет тепло — до +21 градуса. При этом ближе к вечеру на некоторые районы региона могут обрушиться дожди и грозы.