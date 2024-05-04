Падение ребенка с 13-го этажа, выбросы ядовитых веществ и потепление. Омск в субботу

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Новость №1. В Омске 6-летняя девочка выжила после падения с 13-го этажа
В ночь с пятницы на субботу в Омске произошло трагическое событие: с тринадцатого этажа выпала шестилетняя девочка. Родители уложили ее спать, а сами ушли вниз за велосипедами. Из-за духоты в квартире они оставили дверь на балкон открытой. Когда они вернулись, то обнаружили, что их дочери нет. В итоге ребенка нашла мама на газоне под окнами дома. Девочку срочно госпитализировали в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии.
Новость №2. В центре Омска зафиксировали выбросы ядовитого вещества
В четверг, 2 мая, в центре Омска произошел выброс ядовитого вещества. Обь-Иртышское УГМС зафиксировало превышение уровня оксида углерода в пять раз. В целом по городу уровень загрязнения воздуха был повышенным. Также Минприроды сообщило о превышении уровня сероводорода. Так, с 00:00 до 08:00 в центральной части города концентрация этого вещества превысила ПДК в 1,79 раза.
Новость №3. В День Победы в Омске ожидается до +21 градуса и дожди
В это воскресенье погода может преподнести сюрприз в виде дождя или даже снега. На Пасху температура поднимется до +13 градусов, а местами может быть даже +2. Во вторник, 7 мая, прогнозируется потепление до +19 градусов, однако ожидаются дожди и грозы. В праздничный день, 9 мая, будет тепло — до +21 градуса. При этом ближе к вечеру на некоторые районы региона могут обрушиться дожди и грозы.