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Published Сегодня, 07:42

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иллюстрация

Превышение в 5 раз. В центре Омска произошли выбросы ядовитого вещества

4 мая 2024, 07:42
Фото: Город55
иллюстрация

В центральной части Омска выбросы оксида углерода превысили норму в пять раз

2 мая уровень загрязнения воздуха в городе был высоким. В Центральном округе концентрация оксида углерода была в пять раз выше предельно допустимой нормы. Также наблюдался повышенный уровень сероводорода.

В первый рабочий день недели в Омске произошел выброс ядовитого вещества. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, 2 мая в Центральном округе уровень оксида углерода превысил предельно допустимую концентрацию в пять раз.

В целом по городу уровень загрязнения воздуха был повышенным. В тот же день с 00:00 до 08:00 Министерство природных ресурсов сообщило о превышении уровня сероводорода.

По данным регионального министерства природных ресурсов, концентрация сероводорода в центральной части города превысила предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,79 раза и составила 0,0143 миллиграмма на кубический метр.

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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Загрязнение воздуха#Москва#Новости#Сероводород#Оксид углерода#Центральный округ
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