Превышение в 5 раз. В центре Омска произошли выбросы ядовитого вещества

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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В первый рабочий день недели в Омске произошел выброс ядовитого вещества. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, 2 мая в Центральном округе уровень оксида углерода превысил предельно допустимую концентрацию в пять раз.
В целом по городу уровень загрязнения воздуха был повышенным. В тот же день с 00:00 до 08:00 Министерство природных ресурсов сообщило о превышении уровня сероводорода.
По данным регионального министерства природных ресурсов, концентрация сероводорода в центральной части города превысила предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,79 раза и составила 0,0143 миллиграмма на кубический метр.