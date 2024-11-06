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Безопасность

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Ноябрь
Зима наступила. Омские дорожники приступили к ликвидации последствий снегопада
В условиях ожидающихся снегопадов, дорожные службы вывели на дежурство десятки единиц снегоуборочной техники.
6 ноября, 10:23
Погодные условия изменились. Омских водителей предупредили о проблемах из-за тумана
1 ноября, 07:27
Октябрь
Кто-то ворует крышки: в мэрии прокомментировали случай с упавшей 6-летней омичкой
31 октября, 06:56
Засмотрелась на снег. 6-летняя омичка упала в колодец на бульваре Архитекторов
31 октября, 06:18
«Госуслуги» стали просить россиян изменить почту Gmail на российские сервисы
Пользователей просят перейти на альтернативные почтовые платформы в целях безопасности.
31 октября, 03:39
Неизвестного происхождения. Омичей предупредили об опасной молочной продукции
Горожанам рекомендуют внимательнее выбирать продукты в супермаркетах.
31 октября, 02:52
Укрепление обочин: как омские службы борются с затоплением дороги на Красном пути
В связи с ухудшением погодных условий, на Красном Пути установили временные предупреждающие знаки, призывающие водителей соблюдать осторожность.
30 октября, 11:26
Опасно для жизни. Омичей просят воздержаться от прогулок по замерзшим рекам
30 октября, 07:16
Тяжелая борьба с осадками: в Омске продолжают чистить дороги от гололеда
Дорожные службы работают в непрерывном режиме ради безопасности водителей и пешеходов.
30 октября, 03:31
Прикрыло снегом. Любителей электросамокатов в Омске успокоили
29 октября, 10:55
Старый дом уходит в прошлое: в Омске начали сносить аварийную пятиэтажку
29 октября, 10:27
В ожидании шторма: жителей Омской области предупредили о резко испортившейся погоде
29 октября, 07:39
Котельные не справляются. Следком РФ займется холодными батареями омичей
В одном из районов несколько соцучреждений остаются без отопления, несмотря на приближающуюся зиму.
29 октября, 02:42
Ножи, батарейки и не только: что врачи находят внутри омичей
28 октября, 07:49
Сильно покусали ребенка. На заведующую омского детсада из-за нарушений возбудили дело
Прокуратура Октябрьского округа Омска инициировала проверку после того, как стало известно о случаях укусов, произошедших в детском саду.
28 октября, 07:25
У омского драмтеатра заметили много пожарных машин: что произошло
28 октября, 05:31
Новые правила. Омичам запретили парковаться возле домов на пяти улицах
28 октября, 04:56
В Омске появились новые пятитысячные купюры
Жители Омской области начали получать обновленные купюры 5 000 рублей, которые отличаются усиленной защитой от фальшивомонетничества.
25 октября, 10:14
Спор о свете: омичи не согласны с отключением освещения в сквере «Рубиновая мечта»
24 октября, 11:26
Мясо с «призрачного» производства: омский Роспотребнадзор сообщил об опасной подделке
В результате недавних проверок Роспотребнадзора в Самарской области было выявлено производство фальсифицированного мяса.
21 октября, 10:31

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