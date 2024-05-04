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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

иллюстрация

Тепло уже близко: в День Победы в Омске ожидается до +21 градуса и дожди

4 мая 2024, 13:01
Фото: Город55
иллюстрация
Завтра, 5 мая, синоптики обещают прохладную погоду с температурой до +13 градусов. В некоторых местах она будет всего +2 градуса. Но уже к 9 мая ожидается потепление до +21 градуса.

Уже в это воскресенье погода в Омске снова может удивить. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, на Пасху в регионе ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Завтра, 5 мая, температура воздуха поднимется максимум до +13 градусов, а в некоторых местах всего до +2. Прохладная погода продержится еще несколько дней. Но уже к 9 мая синоптики обещают долгожданное потепление в нашем регионе.

По данным сервиса Ventusky, во вторник, 7 мая, в Омске начнется потепление. Днем воздух прогреется до 19 градусов тепла, при этом омичей ожидает кратковременный дождь и гроза.

В праздничный день, 9 мая, в регионе наконец-то станет тепло: температура воздуха прогреется до +21 градуса. Небо будет ясным, однако к вечеру на часть региона может оказать влияние воздушная масса, которая принесет с собой дожди и грозы.

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