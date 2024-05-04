Выпала с 13-го этажа. В Омске шестилетняя девочка выжила после падения с балкона

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В ночь с пятницы на субботу в Омске произошло трагическое событие: с балкона квартиры на тринадцатом этаже выпала шестилетняя девочка. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
В пресс-службе омской полиции рассказали, что инцидент произошел на Бульваре Архитекторов. Около 23 часов родители уложили дочку спать, а сами спустились к подъезду, чтобы забрать велосипеды, оставленные после дневной прогулки.
Дверь на балкон была открыта, так как мама пекла куличи, и в квартире было душно. Вернувшись, родители обнаружили, что ребенка дома нет. Дочку, лежавшую на газоне под окнами, нашла мама.
Сергей Шелест прокомментировал ситуацию и призвал взрослых обратить внимание на то, что скоро начнется сезон, когда будут открыты балконные двери и установлены москитные сетки на окнах. К сожалению, статистика трагических случаев, связанных с этим сезоном, пополняется каждый год.
«Мы все желаем пострадавшей девочке скорейшего выздоровления. Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, пожалуйста, будьте внимательны к своим детям: не оставляйте их без присмотра даже „на минуточку“, ведь иногда и этой минуточки хватает, чтобы случилась беда», — обратился к омичам мэр Шелест.