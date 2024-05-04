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иллюстрация

Выпала с 13-го этажа. В Омске шестилетняя девочка выжила после падения с балкона

4 мая 2024, 05:54
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске шестилетняя девочка выжила после падения с 13-го этажа

Около 23 часов родители уложили дочку спать и вышли из дома. В квартире было душно, поэтому дверь на балкон была открыта. Когда они вернулись, ребенка в доме не было. Мама обнаружила девочку лежащей на газоне под окнами.

В ночь с пятницы на субботу в Омске произошло трагическое событие: с балкона квартиры на тринадцатом этаже выпала шестилетняя девочка. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В пресс-службе омской полиции рассказали, что инцидент произошел на Бульваре Архитекторов. Около 23 часов родители уложили дочку спать, а сами спустились к подъезду, чтобы забрать велосипеды, оставленные после дневной прогулки.

Дверь на балкон была открыта, так как мама пекла куличи, и в квартире было душно. Вернувшись, родители обнаружили, что ребенка дома нет. Дочку, лежавшую на газоне под окнами, нашла мама.

Сергей Шелест прокомментировал ситуацию и призвал взрослых обратить внимание на то, что скоро начнется сезон, когда будут открыты балконные двери и установлены москитные сетки на окнах. К сожалению, статистика трагических случаев, связанных с этим сезоном, пополняется каждый год.

«Мы все желаем пострадавшей девочке скорейшего выздоровления. Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, пожалуйста, будьте внимательны к своим детям: не оставляйте их без присмотра даже „на минуточку“, ведь иногда и этой минуточки хватает, чтобы случилась беда», — обратился к омичам мэр Шелест.
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