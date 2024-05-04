Выпала с 13-го этажа. В Омске шестилетняя девочка выжила после падения с балкона

В Омске шестилетняя девочка выжила после падения с 13-го этажа

Около 23 часов родители уложили дочку спать и вышли из дома. В квартире было душно, поэтому дверь на балкон была открыта. Когда они вернулись, ребенка в доме не было. Мама обнаружила девочку лежащей на газоне под окнами.