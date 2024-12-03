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День Победы

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Декабрь
Парад по-новому и «Бессмертный полк»: как Омск встретит юбилейный День Победы
3 декабря, 02:20
Октябрь
В Омске оргкомитет под руководством Хоценко обсудил план празднования «Дня Победы»
В Омской области активно идет подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне с фокусом на вовлечение молодежи в изучение истории и поддержку ветеранов, а также на создание новых мемориальных объектов и проведение масштабных патриотических акций.
14 октября, 10:38
Июль
Виталий Хоценко утвердил план подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы
На заседании оргкомитета «Победа», которое состоялось сегодня, губернатор Виталий Хоценко сообщил о готовности плана мероприятий к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
22 июля, 12:43
Июнь
Подарок омичам. Виталий Хоценко показал архитектурную подсветку Ленинградского моста
Долгожданный ремонт сооружения, связывающего два берега Омска, завершен. Но одной пользой для городской логистики дело не обойдется — мост будет нести еще и эстетическую ценность.
9 июня, 06:09
Май
Танцы африканцев, танки и четкий строй. Показываем, как в Омске прошел Парад Победы
9 мая, 08:27
Образ ко Дню Победы. В Омске пожарный Василий на каланче переоделся в военную форму
7 мая, 08:20
Репетиция парада. Центральную часть Омска заполонила военная техника
7 мая, 05:13
В Омской области и еще 10 регионах России одновременно зажгут Вечный огонь
6 мая, 08:36
Апрель
Не торопитесь за письмами. Как будет работать омская почта на майские праздники
25 апреля, 05:37
В Омской крепости ко Дню Победы появится платный туалет
Стоимость обустройства туалета составила около 2 млн рублей.
25 апреля, 05:34
Полмиллиона сэкономили. На украшение омских улиц к 9 мая потратят 640 тысяч рублей
23 апреля, 09:05
Под песни военных лет. Омск присоединится к музыкальному проекту «Трамвай Победы»
19 апреля, 09:18
Майские праздники — 2024. Сколько будем отдыхать и работать
19 апреля, 07:34
Единовременная выплата. В Омске ветеранам ВОВ выплатят по 250 тысяч ко Дню Победы
18 апреля, 03:28
Повременим. В Омске не будут организовывать салют в честь Дня Победы
О решении не проводить салют 9 Мая рассказал Виталий Хоценко, губернатор уверил, что салют запустят тогда, когда домой вернуться бойцы СВО.
17 апреля, 09:54
Омичам рассказали, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате
О решении не проводить «Бессмертный полк» на улицах Омска сообщил губернатор Виталий Хоценко, в этом году портреты героев будут транслироваться на городских медиаэкранах.
17 апреля, 08:36
В Омске утвердили концепцию украшения города к Дню победы
Художественное оформление в честь 9 мая разработало управление делами мэрии, украшения появятся на Комсомольском мосту, улице Гагарина, Иртышской набережной и других локациях.
12 апреля, 09:15
В Омске на Соборной площади в честь 9 мая состоится парад Победы
4 апреля, 08:52
Панно и флаги. На украшение Омска к 9 мая готовы потратить 1,2 млн рублей
4 апреля, 06:38
Январь
Хоценко заявил об обновлении мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны
На организацию благоустройства будут направлены средства из областного бюджета.
11 января, 06:26

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