Стало известно, сколько зарабатывал Фефелов на должности и. о. ректора ОмГТУ

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Омский политехнический университет опубликовал данные о зарплатах ректора и его заместителей в 2023 году. Согласно документу, и. о. ректора ОмГТУ Василий Фефелов ежемесячно получал в среднем 337 288 рублей.
Проректор ОмГТУ по образовательной деятельности Наталья Прокудина получала среднемесячную зарплату в размере 261 063 рублей, проректор по безопасности Николай Печенко — 245 809 рублей, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Елена Максимова — 277 092 рублей, проректор по цифровой трансформации Валерий Бикбулатов — 242 141 рублей, а проректор по научной и инновационной деятельности Наталья Леонтьева — 277 317 рублей.
Напомним, что Василий Фефелов был назначен исполняющим обязанности ректора ОмГТУ 31 августа 2023 года после ухода с должности Дмитрия Маевского, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Однако на посту он пробыл недолго, 19 марта Минобрнауки РФ расторг трудовой договор с Фефеловым. Сейчас и. о. ректора является Павел Корчагин.