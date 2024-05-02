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Стало известно, сколько зарабатывал Фефелов на должности и. о. ректора ОмГТУ

2 мая 2024, 12:47
Фото: 1MI
Иллюстрация

Стало известно, сколько зарабатывал и. о. ректора ОмГТУ в 2023 году

В 2023 году исполняющим обязанности ректора омского политеха был Василий Фефелов, его среднемесячная зарплата составила более 330 000 рублей.

Омский политехнический университет опубликовал данные о зарплатах ректора и его заместителей в 2023 году. Согласно документу, и. о. ректора ОмГТУ Василий Фефелов ежемесячно получал в среднем 337 288 рублей.

Проректор ОмГТУ по образовательной деятельности Наталья Прокудина получала среднемесячную зарплату в размере 261 063 рублей, проректор по безопасности Николай Печенко — 245 809 рублей, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Елена Максимова — 277 092 рублей, проректор по цифровой трансформации Валерий Бикбулатов — 242 141 рублей, а проректор по научной и инновационной деятельности Наталья Леонтьева — 277 317 рублей.

Напомним, что Василий Фефелов был назначен исполняющим обязанности ректора ОмГТУ 31 августа 2023 года после ухода с должности Дмитрия Маевского, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Однако на посту он пробыл недолго, 19 марта Минобрнауки РФ расторг трудовой договор с Фефеловым. Сейчас и. о. ректора является Павел Корчагин.

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