Стало известно, сколько зарабатывал Фефелов на должности и. о. ректора ОмГТУ

Напомним, что Василий Фефелов был назначен исполняющим обязанности ректора ОмГТУ 31 августа 2023 года после ухода с должности Дмитрия Маевского, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Однако на посту он пробыл недолго, 19 марта Минобрнауки РФ расторг трудовой договор с Фефеловым. Сейчас и. о. ректора является Павел Корчагин.