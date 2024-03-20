Новым и. о. руководителя омского политеха стал профессор из СибАДИ

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Городу55 стало известно, кому доверили руководство ОмГТУ после расторжения трудового договора с Василием Фефеловым. Новым и. о ректора стал доктор технических наук, профессор СибАДИ Павел Корчагин. Соответствующий приказ о назначении уже подписали в Минобрнауки России.
Известно, что Корчагин с красным дипломом в 1994 году окончил СибАДИ по специальности «Подъемно-транспортные строительные, дорожные машины и оборудование». Преподавать он начал в 1997 году, сейчас общий стаж его научной деятельности составляет 27 лет.
Докторскую диссертацию по теме «Развитие научных основ проектирования виброзащитных систем землеройных машин» Павел Корчагин защитил в 2011 году. С 2016 по 2022 год был проректором по научной работе в СибАДИ, а с мая 2022-го — проректором по научной работе и цифровой трансформации.
Напомним, что экс-ректор Василий Фефелов сам решил оставить руководство вузом и написал заявление. Однако по одной из версий, к нему возникли вопросы в процессе судебного разбирательства по делу о мошенничестве с научной работой. Одним из фигурантов по этому делу проходит бывший ректор Дмитрий Маевский, с которым договор расторгли в августе прошлого года.