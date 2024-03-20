Новым и. о. руководителя омского политеха стал профессор из СибАДИ

Напомним, что экс-ректор Василий Фефелов сам решил оставить руководство вузом и написал заявление. Однако по одной из версий, к нему возникли вопросы в процессе судебного разбирательства по делу о мошенничестве с научной работой. Одним из фигурантов по этому делу проходит бывший ректор Дмитрий Маевский, с которым договор расторгли в августе прошлого года.