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Технический университет

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Сентябрь
«Газпром нефть» отправила в летние лагеря самых талантливых школьников региона
10 сентября, 07:07
Июль
«Не заинтересованы в выпускниках!». Омичи пожаловались на нехватку «бюджета» в вузах
15 июля, 12:40
Март
Омский студент разработал приложение для сбора информации о состоянии городских улиц
26 марта, 08:43
Январь
Виталий Хоценко рассказал о планах развития Омской области в сфере науки
Губернатор ответил на вопрос о создании в городе научно-образовательного центра мирового уровня, а также затронул тему передовой инженерной школы в ОмГТУ.
12 января, 11:48
Декабрь 2023
Больше не в приоритете. ОмГТУ остался без денег на науку
20 декабря 2023, 09:41

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