Недолго продержался. В Омске Василия Фефелова сняли с должности и. о. ректора ОмГТУ

Напомним, что Фефелов стал и. о. ректора ОмГТУ 31 августа 2023 года после расторжения трудового договора с прошлым руководителем Дмитрием Маевским. Последний в июле прошлого года стал фигурантом уголовного дела из-за фиктивной научной работы. 8 августа в отношении четырех сотрудников политеха, в том числе Маевского и экс-ректора Анатолия Косых, прокурор утвердил обвинительное заключение. В 2018 году в вузе одобрили фиктивное открытие внутренний научно-исследовательной работы по теме «Разработка и формирование системы языковой социокультурной адаптации иностранных мигрантов на территории Омской области». На эти цели выделили 2,7 млн рублей, из которых обвиняемые разделили между собой 1,8 млн рублей.