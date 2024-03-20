Недолго продержался. В Омске Василия Фефелова сняли с должности и. о. ректора ОмГТУ

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Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 06:10
Городу55 стало известно, что исполняющего обязанности ректора ОмГТУ Василия Фефелова сняли с занимаемой должности. Минобрнауки РФ 19 марта расторг трудовой договор с Фефеловым. Соответствующий приказ о расторжении (документ есть в распоряжении редакции Города55, - прим. Ред.) подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Как утверждается в приказе, Василий Фефелов сам написал заявление. Есть версия, что к и. о. ректора возникли вопросы во время судебного разбирательства по делу о мошенничестве с научной работой.
Ожидается, что нового кандидата на пост ректора политеха представит сегодня, 20 марта, Валерий Фальков, который вчера вечером как раз прибыл в Омск. Министр посетит один из корпусов ОмГТУ: научно-исследовательский институт радиоэлектроники и приборостроения, площадки передовой инженерной школы и центра подготовки высококвалифицированных инженерных кадров «Ангара».
Напомним, что Фефелов стал и. о. ректора ОмГТУ 31 августа 2023 года после расторжения трудового договора с прошлым руководителем Дмитрием Маевским. Последний в июле прошлого года стал фигурантом уголовного дела из-за фиктивной научной работы. 8 августа в отношении четырех сотрудников политеха, в том числе Маевского и экс-ректора Анатолия Косых, прокурор утвердил обвинительное заключение. В 2018 году в вузе одобрили фиктивное открытие внутренний научно-исследовательной работы по теме «Разработка и формирование системы языковой социокультурной адаптации иностранных мигрантов на территории Омской области». На эти цели выделили 2,7 млн рублей, из которых обвиняемые разделили между собой 1,8 млн рублей.